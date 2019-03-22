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鈴木一朗引退　陳其邁有感而發「想到到這句話」

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▲▼民進黨中常會會後座談,行政院副院長陳其邁。（圖／記者季相儒攝）

▲行政院副院長陳其邁。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

日本球星鈴木一朗21日在東京巨蛋打完海外開幕戰後宣布引退，讓許多球迷相當不捨。行政院副院長陳其邁22日也有感而發在臉書發文，想起日本棒球代表人物長嶋茂雄送給鈴木一朗的一句話，「做一隻野鴨！」

陳其邁表示，「鈴木一朗是我最欣賞的職棒球員」，獨特的打擊姿勢與堅持不懈的努力，感動了無數球迷。

陳其邁說，當年決定到美國大聯盟闖蕩的鈴木，有一天在飯店遇到長嶋，長嶋特別將鈴木的身體撫摸探究一番，發現他的體格與一般人相同、甚至更為瘦小，此種結果讓鈴木自己也感到不好意思。

▲鈴木一朗 。（圖／達志影像／美聯社）

▲鈴木一朗 。（圖／達志影像／美聯社）

長嶋當時鼓勵鈴木一朗，「鴨子雖然身材短小，卻是擁有橫越大陸能力的候鳥，鴨子浮在水面上的姿態看起來既優雅又可愛，但是水面下的雙腳卻得不停划水擺動。」希望鈴木一朗要在別人看不到的時候努力，以儲備在天空飛翔的能力。結果，鈴木一朗果真在美國職棒大聯盟大放異彩，印證了長嶋送給他的話。

陳其邁說，長嶋送給鈴木的那一番話，「讓身處異鄉的我興起萬分的感觸。」一朗經歷過職棒生涯高峰與低潮，在昨晚為他的棒球生涯，劃下完美的驚嘆號！「我則經歷了總統府、中央黨部、立法院，到現在的行政院，曾經沒有一官半職、再經選舉挫折。」

陳其邁感嘆，面對人生的起伏，我時常提醒自己當年站在湖畔的領悟，「權力並不是政治的全部，人民的生活，才是政治裡最有價值的真諦。做一隻野鴨！努力吧！」

▲▼ 2019.03.21 鈴木一朗 生涯最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本球星鈴木一朗於2019年3月21日打出生涯最終戰。（圖／達志影像／美聯社）

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