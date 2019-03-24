韓國瑜搭船赴深圳　記者「大字型」接受金屬探測器安檢

記者吳奕靖、蔡浩祥、戴若涵／深圳－台北連線報導

高雄市長韓國瑜自22日起，展開為期6天的「經濟之旅」，過程中將訪問澳門、深圳、廈門等城市。24日下午韓國瑜從澳門搭船赴深圳，將參與前海台灣青年創新創業基地活動，而隨行記者也被要求以超高安檢規格對待，除需佩帶記者證外，還需通過金屬探測器的檢查才能隨行採訪。

此次深圳之行，對岸也展現重視之意，安全問題更是馬虎不得，就連隨行訪問的記者也要通過層層關卡，除了佩帶記者證外，記者證上還需黏貼代表不同活動場次的貼紙，經安檢辨識後方可入場。除此之外，現場可看見安檢人員出動金屬探測器，記者則呈大字型站姿接受檢查，隨身攜帶的包包也不遺漏，被逐一盤查，生怕出了一點紕漏，造成雙方人員安全上的疑慮。

▲▼記者也要接受安檢。（圖／記者吳奕靖攝，下同）

韓國瑜此趟出行，首要就是考察吞吐量全球第三大、與台灣關係密切的鹽田港，例如富士康在四川重慶、成都的工廠，製成品是以陸運的方式送到深圳，然後由深圳西部的蛇口港或東部的鹽田港裝船運往歐美。鹽田港水深17.6公尺，是世界罕見的天然良港、全球單體吞吐量最大和效益最佳的貨櫃碼頭之一，佔深圳港市佔率55%。

其次，韓國瑜也會前往深圳大族激光科技公司、騰訊科技公司，了解互聯網產業發展概況。不過，高雄市政府公布行程，未有與深圳方面的簽約儀式，雙方可能觸及的合作為何？還有待關注。

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