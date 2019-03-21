接受釣友陳情　政院指示：劃定50處漁商港開放海釣

▲陳其邁。（資料照／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

立法院副院長蔡其昌20日帶領全國各大釣魚協會到行政院向行政院副院長陳其邁陳情，希望政府能開放更多商港、漁港釣魚區域。陳其邁接受陳情後受訪表示，兩個月內劃定商港、漁港50處適合釣魚區域。

蔡其昌受訪表示，台灣釣魚人口非常多，大型釣魚社團超過10萬人，民進黨前立委王幸男任內時推動修正《商港法》、《漁港法》，只要不影響航行等前提下，就開放釣客釣魚。但是之後政府態度消極，使得合法釣魚地點過少、且缺乏管理，亂象叢生，例如：釣客和漁民衝突時有所聞等。

▲蔡其昌。（資料照／記者李毓康攝）



針對釣友陳情，陳其邁表示政府將採取「積極開放、有效管理」方示，當場指示兩個月內全台漁港或商港劃定五十個區域可合法釣魚，並選定幾個區域包括台中港北防波堤，做為開放海釣的示範區，依陳其邁的指示，兩個月後將有五十處可合法釣魚的漁港，並規劃海釣示範區，以政府的力量介入，好好地規劃並管理。

蔡其昌強調，感謝陳其邁積極做事、勇於作為，讓釣魚這項休閒運動在台灣向前跨一大步。蔡說，會議共識，陳指示政務委員張景森政委溝通、協調，第一、兩個月內，劃定商港、漁港50個適合釣魚區域合法釣魚；第二，6個月內選定幾個區域作為海釣示範專區，例如台中港北堤等。

▲釣魚 。（示意圖／記者湯興漢攝）