遇到毛小孩一秒變地方媽媽　蔡英文：欸！不要打架

▲蔡英文領養的3隻退役導盲犬Bunny、Bella、Maru。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文24日推出「小英做什麼」第一集，透過和YouTuber志祺與魚乾的訪談中，了解台灣年輕人最喜歡收看的YouTube生態，過程中也讓她領養的3隻退役導盲犬Maru、Bella、Bunny入鏡。在最後花絮，蔡英文餵狗吃零食，引起三隻狗爭食，蔡英文一秒變地方媽媽，大喊「不要打架」。

蔡英文繼與兩位YouTuber志祺以及魚乾推出開箱影片後，這一次蔡英文親自上場，第一次擔任自己的YouTube頻道節目的主持人，推出「小英做什麼」第一集，透過和兩位YouTuber的訪談中，更深入的了解現在台灣年輕人最喜歡收看的YouTube生態。蔡英文在節目中表明，她重啟YouTube頻道，不是想要當網紅，而是想透過這個頻道，用更貼近大家的方式傳遞資訊。

▲蔡英文推出「小英做什麼」第一集。（圖／翻攝自蔡英文YouTube頻道影片）

蔡總統也發問，要讓影片好看有什麼訣竅？對此，魚乾表示，首先一定要讓自己的寵物入鏡，蔡英文與寵物對話的感覺是平常看不到的，很有母愛，完全聯想不到這是跟平常電視上同一個人。志祺七七也說，外貌很重要，他為了要拍影片減肥20幾公斤，他提醒蔡英文好像很愛吃宵夜、一定要吃一片餅乾才能睡。對此，蔡英文還自爆，她的醫師要她減1公斤，但現在都沒達到。

蔡英文帶著兩位YouTuber去看她領養的三隻狗，其中黑色的Maru在訪談中一直與大家互動，連蔡英文也忍不住說「太熱情了啦。」蔡英文也分享，她平常紓壓的方法就是跟毛小孩在一起，毛小孩會讓她很忙。眼看Maru又躺在地上抓耳朵，蔡英文對Maru說「不要再抓耳朵了，我幫你抓」。在幕後花絮，蔡英文餵狗吃零食，引起三隻狗爭食，蔡英文一秒變地方媽媽，大喊「不要打架」。

影片推出後，網友留言表示，「其實蠻期待小英廢片」、「您越來越親民，我訂閱了，我要每天看你的影片！﻿」、「總統多拍和狗狗貓咪的互動吧拜託﻿」、「黑色的導盲犬討摸樣子，太犯規！可愛極了！」﻿、「小英總統講話跟動作方面感覺還是稍微有點放不開，感覺可以再放開一點的表達自己，期待之後的表現！」﻿