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影／諾魯外交部次長登機迎接　蔡英文花色上衣超搭「花環」

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記者陶本和／諾魯報導

總統蔡英文24日上午結束帛琉國是訪問行程，她在跟帛琉總統雷蒙傑索共進早餐後，隨即搭乘專機前往下一站諾魯共和國。蔡英文一行人在當地時間7時抵達諾魯國際機場，諾魯方面則由外交部次長阿洛誼（Michael Aroi）登機迎接。

蔡英文「海洋民主之旅」24日來到第二站，上午記者團先搭乘第一架專機，於當地時間6時左右抵達諾魯國際機場；訪團稍等約一小時之後，蔡英文與官員專機也降落機場。

在蔡英文專機停妥之後，諾魯外交部次長阿洛誼登機迎接，當身穿花案圖樣上衣的蔡英文走下機梯後，也看見了該國的教育部長史考蒂（Charmaine Scotty）於機梯前等候，緊接著蔡英文走上紅地毯，現場有女警儀隊，而她也接受了歡迎致意的花環，最後則是在貴賓室與官員們簡單晤談。

蔡英文在諾魯的行程於25日正式開始，第一個活動是總統頒贈瓦卡總統「采玉大勳章」，兩國元首進行會晤與雙邊會談；隨後蔡英文會前往諾魯國會發表演說。

蔡英文與訪問團預計在25日的下午參觀諾魯博物館、慰勉台中榮民總醫院「骨科醫療義診團」，並參加駐諾魯技術團「台灣農畜教育中心」開幕典禮。

之後，蔡英文也會參觀Boe Declaration紀念碑，同時見證簽署「中華民國政府與諾魯共和國政府海巡合作協定」，晚間接受瓦卡總統國宴款待，結束後隔日一早訪團會搭機飛離前往第三站馬紹爾群島。

▼總統蔡英文抵達諾魯。（圖／記者陶本和攝）

▲▼蔡英文到諾魯。（圖／記者陶本和攝）

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關鍵字：蔡英文,諾魯,諾魯共和國,外交部,外交

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