呂秀蓮訪美廣發傳單　推動「和平中立」公投綁總統大選

▲為了宣揚和平中立的理念，呂秀蓮在洛杉磯接受電視台節目的專訪。（圖／翻攝自臉書粉專「呂秀蓮：台灣和平中立」，下同）

政治中心／綜合報導

前副總統呂秀蓮日前提出「台灣和平中立公投」萬人連署書，期盼台灣和平中立，她22日遠赴美國，24日在洛杉磯演講，宣傳「和平中立公投」理念，期盼「和平中立公投」與2020總統大選合併舉行。

呂秀蓮日前表示，現在國際非常注意台灣動靜，現在是提出和平中立公投的成熟時機，且聯合國大會也在2017年通過決議，確認國家保持中立有助於區域及全球的和平與安全，鼓勵各國採取中立政策。

呂秀蓮22日遠赴美國，洛杉磯是呂秀蓮訪美行程的第一站，她24日在洛杉磯演講，宣傳「和平中立公投」理念，會場有上百名聽眾，呂秀蓮在現場發放的傳單，寫著公投主文「你是否同意台灣應向國際宣布和平中立？」

此外，為了宣揚和平中立的理念，呂秀蓮在洛杉磯接受東森美洲電視台「明目張膽」節目的訪問，主持人張修杰提出了不少問題，但在明快的互動節奏中，呂秀蓮說明台灣了外交處境與兩岸關係的現況，和平中立在其中扮演的角色。

呂秀蓮在洛杉磯停留2天，她25日將在美國國會參議院哈特辦公大樓與美國天主教大學合辦一場「永久中立：和平、安全與正義的新典範」座談會。