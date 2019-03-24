柯文哲訪美！學姐側身照曝光　網驚呼神似八點檔女星

▲有網友發現學姐超像女星臧芮軒。（合成圖／記者陳家祥攝、翻攝自Instagram／juihsuanfans）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲16日啟程訪美，「學姊」黃瀞瑩也陪同出席，有網友捕捉到一張學姐側拍，引發其他網友熱烈討論，還有人發現學姐神似一名八點檔女星。

一名住在美國的男網友，在臉書社團「爆廢公社」分享照片，並表示，「先拋開政治立場跟其他有的沒有的，學姊真的是TMD漂亮！」。照片中，與柯文哲一同訪美的「學姊」，身穿黑色翻領外套、灰色上衣，蹲在地上，滿臉笑容的與旁人交談。

▲學姐出席柯文哲訪美行程，被網友拍到其美麗倩影。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

照片一出，立刻引來許多網友留言，「學姐好美」、「笑容滿分」、「整個自信都散發出來了」、「超療癒的笑容」、「學姐萬歲，女神級」、「我可以」。

還有網友發現學姐神似女星臧芮軒。28歲的臧芮軒，原是氣象主播，之後轉換跑道進入演藝圈，在2015年播出的《甘味人生》中飾演「李嘉寶」為人所知，後來在接檔戲《一家人》中擔任女配角「葉曉冬」，戲路很廣的她，又在偶像劇《艾蜜麗的五件事》中飾演吳姿瑩，甜美外型與個人努力，不僅深受網友喜愛，更在4年內從女配角躍升至第二女主角。