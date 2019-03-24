台灣社9成挺賴清德：盼黨中央採「對比式」民調

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

民進黨總統初選「蔡賴對決」，本土社團24日召開內部會議，希望凝聚共識。台灣社社長張葉森24日表示，希望黨中央採用「對比式」民調，比較不會被操控，雖然社團比較多人支持前行政院長賴清德，但民進黨推出人選後，「一定會支持民進黨推出的人」。

張葉森表示，開會的共識希望黨中央的初選公平公正公開，民調方式採用「對比式」民調，比較不會被操控，也希望民進黨中央辦的政見會是個辯論會，政見辯論會。

張葉森說，希望2020的選舉能確保台灣主權獨立和國家安全，反對再維持現狀、大陸對台的滲透，還要積極反制，另外希望能對司改徹底，趕快處理赦扁案，「感謝四大老的建言，也感謝賴清德院長勇於承擔」，希望藉由民進黨的初選，推出一個會贏的人，「在他們推出前，社團有個人意見，推出之後一定會支持民進黨推出的人。」

對於社團多數的意見挺賴清德，張葉森透露，22個人出席，「有9成的人都對賴清德感覺比較好」。被問到如果賴清德被勸退，會繼續支持小英？張葉森則說，賴清德談過他的做法，他如果輸了會支持小英，社團就是會支持最後推出來的人。

至於蔡賴配，張葉森說，社團內意見很多，從2018九合一選舉的結果慘敗，蔡英文民調起不來，316立委補選選的那麼辛苦，擔心翻盤不容易。