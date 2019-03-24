民進黨抹紅韓國瑜？　費鴻泰：只會讓他越來越紅

▲韓國瑜至香港與特首見面。（圖／高雄市政府提供）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前接連與香港中聯辦主任王志民，澳門中聯辦主任傅自應會面，引來民進黨全力圍剿，連總統蔡英文遠在南太平洋都批「製造一國兩制氛圍」，陸委會要求釋疑，台派議員24日更召開記者會，要求韓國瑜公開密會內容。對此，國民黨立委費鴻泰表示，「民進黨政府抹紅韓國瑜，只會讓他人氣越來越走紅！」

費鴻泰24日聲援韓國瑜，他表示，韓國瑜赴港行程中，面會香港中聯辦主任王志民，了解中聯辦的職權包括了促進香港與內地之間的經濟、教育、科學、文化、體育等領域的交流與合作；正因民進黨的兩岸外交不行，韓國瑜才需要經由城市外交來拓展城市的發展與財源，拜訪中聯辦是拚經濟的行程之一，不需要過度解讀。

費鴻泰提到，他非常認同韓國瑜城市發展論述，高雄未來發展，就是放眼整個東南亞、東北亞、整個南海，要徹徹底底改造政府治理舊思維，把圍牆、意識形態框架全部拆掉，大家才能開大門、走大路。

費鴻泰痛批，民進黨抹紅韓國瑜，民進黨立委蘇巧慧，更是要求陸委會應主動調查，「原來東廠不只是黨產會，陸委會也是打手之一；但是，奉勸民進黨不要見獵心喜，愈是抹紅韓市長，只會讓他愈來愈走紅！」

費鴻泰還說，這些年民進黨執政，外銷訂單大幅減少，使得農民、漁民阮囊羞澀，「韓市長出訪賣農產品、漁產品，為何政府還要扯後腿？談成的每一筆訂單，紅利都是到最基層的民眾荷包，希望讓愁眉不展的農漁民們再次荷包滿滿笑開懷」。