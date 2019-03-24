影／「花錢買外交觀念是錯的」　蔡英文：有國家斷交後懷念台灣

記者陶本和／諾魯報導

總統蔡英文啟動「海洋民主之旅」，24日她率訪團抵達諾魯共和國，同時也發出新影片，強調「花錢買外交觀念是錯的」，強調台灣跟其他已開發國家，在外交協助的預算上是很小的。

蔡英文於24日晚間諾魯時間1900抵達「海洋民主」之旅的第二站友邦諾魯，訪團一行將在諾魯停留兩晚，她也預計在25日與諾魯瓦卡（Baron Divavesi Waqa）總統進行正式的會晤與雙邊會談，並將在諾魯國會發表演說。

同時，蔡英文也發表新影片，說明「什麼是外交」，說明當前政府對於外交政策的策略跟作法，並直球回應外界質疑的「外交是否要花大錢？」、「和友邦建交到底有沒有用？」、「台灣和斷交後的國家還有往來嘛？」「當下的外交策略是什麼？」

蔡英文表示，花錢買外交的觀念是錯的，經濟發展到一定程度時，外交部門是有機制提供相對較落後友邦國家的協助，同時也讓台灣的廠商可以去承包，發展可以給人協助，而自己國家的廠商也可以有國外市場。

▼蔡英文到諾魯。（圖／翻攝蔡英文臉書，下同）



「外交不是單純拿錢買外交！」蔡英文強調，國際間大家都知道，經濟發展有程度後，要回饋於國際，要進國際義務，來協助經濟發展相對比較落後一點的。

對於中國大陸過去這段期間斷我邦交國，對於斷交後的國家跟台灣之間的關係？蔡英文表示，有些國家在斷交之後的確比較疏遠，但也有些國家在斷交後滿懷念台灣的。

蔡英文說，因為台灣是真心在交朋友，雖然沒有拿出很多錢，或是做大的建設，但在醫療照顧、農民照顧，還有勞工照顧上比較貼心，所以會覺得比較起來，中國承諾的沒有做到，台灣看起來沒有那麼龐大，但很實在的貼近人民生活的協助。

蔡英文進一步表示，相對於其他已開發國家，台灣外交的協助預算是很小的，因此必須把錢用在刀口上，放在最有利於人民生活的事情上。