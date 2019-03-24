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蔡英文重啟YouTube頻道原因曝光　網跪求feat陳其邁

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政治中心／綜合報導

總統蔡英文繼與兩位YouTuber志祺以及魚乾推出開箱影片後，這一次蔡英文親自上場，第一次擔任自己的YouTube頻道節目的主持人，推出「小英做什麼」第一集，透過和兩位YouTuber的訪談中，更深入的了解現在台灣年輕人最喜歡收看的YouTube生態。蔡英文在節目中表明，她重啟YouTube頻道，不是想要當網紅，而是想透過這個頻道，用更貼近大家的方式傳遞資訊。

繼之前曾經發佈的「總統做什麼」第一集，蔡英文和蔡阿嘎合體介紹總統「授旗」的工作外，蔡英文這次也在「小英做什麼」的影片中，跟YouTuber請益他們都是如何經營自己的頻道以及讓影片效果更好。蔡英文也肯定YouTuber這個社群時代所興起的產業型態，確實讓溝通工具更加多元化。

蔡英文表示，未來，她將會在自己的YouTube頻道分享她每日的工作和生活外，也會分享她現在正在國外進行中的「海洋民主之旅」，讓更多的台灣民眾可以透過YouTube了解總統出訪友邦的實際情形，藉由更多元的供通管道，讓政府拼外交的行動可以讓民眾更容易接觸。

針對YouTuber提到，YouTuber其實也常常在網路上遇到網友的各種批評時，反問蔡英文如何面對。蔡英文則表示，她受到的攻擊當然比YouTuber更多，但她常用一種科學研究的心情去面對，想去了解對方的觀點是不是自己還有什麼沒有想到的地方。這也是蔡英文首次表露她對於網路上許多批評的留言的心情。

影片推出後，志祺留言，「『人味』真的很重要！」。﻿許多網友也說，「其實蠻期待小英廢片」、「辣台派辣起來」、「總統多拍和狗狗貓咪的互動吧拜託﻿」、「廢片也想看！總統加油，可以feat副閣揆或其他內閣部會首長」、「原本看蔡阿嘎的影片以為總統是開玩笑的，結果果然認真了」、「喜歡小英總統這麼親切的感覺」

▲▼蔡英文推出「小英做什麼」第一集。（圖／翻攝自蔡英文YouTube頻道影片）

▲蔡英文推出「小英做什麼」第一集。（圖／翻攝自蔡英文YouTube頻道影片）

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關鍵字：蔡英文,小英做什麼,YouTube,網紅,志祺,魚乾

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