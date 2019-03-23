夜店幹架屁孩狂喊：打啦！　警所長衝DJ舞台「不講話會死唷」

記者李忠憲／台中報導

台中夜店「MUSE」23日傳出多名酒客鬧事！第六警分局除出動快打，用辣椒水讓鬧事者瞬間變「俗辣」就範外，派出所長謝俊雄更一身制服跳上舞台，拿著麥克風喝令「臨檢開始！」、「看各位哪時要安靜」讓台下嘻笑不當一回事的屁孩，全都乖乖閉嘴，警詢後將6名男女依妨害公務罪嫌送辦。

第六分局23日凌晨2點時獲報，環中路夜店「MUSE」有多名酒客與安管發生衝突，過程中，還有人直喊「打啦打啦！」。警方立刻出動快打，由市政派出所所長謝俊雄率隊前往，到場後發現門口有多人衝突，謝俊雄立刻用優勢警力將雙方隔離，其中1對男女竟仍攻擊員警，警方立刻拿出辣椒水噴灑，讓他們只能當場哀號，英勇狀瞬間變「俗辣」，乖乖就範。

▲▼警方拿出辣水澆噴灑，讓滋事者就範，隨即整隊進入夜店臨檢。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲第六分局市政派出所長謝俊雄站在舞台上，訓斥在場屁孩。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方控制現場後，所長謝俊雄立刻率隊進入夜店內臨檢，他也站上DJ舞台，用麥克風要求關閉音樂，並不得吵鬧。豈知在場客人竟不理會，嘻笑揶揄「是拍電影嗎？」，不當一回事當耳邊風。

謝俊雄當場喝斥，「現在臨檢，就看各位哪時候要保持安靜！」他接著說，絕對不許鬧事，也不許酒後駕車！在這裡跟各位重申，你們在這玩樂，警方絕不容許向公權力挑戰！台下雖有人高喊「謝謝警察！」但也有跟仍跟著鼓譟，不當一回事。謝當場怒斥，「宣導過還這樣，把我的話當什麼！」台上DJ也跟著喊，「閉嘴啦、不講話會死唷！」在場屁孩才乖乖閉嘴，接受臨檢。

警方表示，初步調查，4名酒客在1樓舞池喝酒作樂，要上2樓找朋友敬酒，因安管人員見4人已喝醉，拒絕讓他們上樓，引發4人不滿，才安管爆發口角肢體衝突。現場共逮捕攻擊警員的20歲張姓男子、21歲張姓女子，依妨害公務罪嫌送辦。另外，31歲夜店蕭姓副店長、李姓、吳姓安管，及25歲許男、19歲楊女2酒客，6人依社維法送辦。