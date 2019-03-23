幼教正妹師變身夜店性感DJ　「有實力不是靠兩粒」苦練征服粉絲

▲目前在知名夜店擔任DJ的Debbie，原本是一名幼兒園老師，現在受邀至各大夜店擔任DJ。（圖／取自臉書「DJ debbie」）

突發中心／台北報導

目前在知名夜店擔任DJ的Debbie，原本是一名幼兒園老師，接觸到DJ工作後，慢慢愛上這個文化，因此勤奮練功瘋狂聽音樂、做功課，只希望自己「有實力不是靠兩粒」，就連原本反對她的家人也轉為支持。

本名吳靜雯的Debbie（31歲），出生在傳統家庭，從小父母栽培她學鋼琴及舞蹈。Debbie喜歡照顧小朋友，高中及大學就讀幼保相關科系，課後時間會到幼稚園擔任幼教老師。大學時期跟朋友到夜店玩，打破她對夜店不好的既定印象，發現自己很沉浸其中，本來就有舞蹈底子的Debbie，隨夜店音樂跳舞，讓她逐漸愛上這個充滿音樂及舞蹈的地方，更轉而擔任夜店Party Dancer。

▲Debbie原本就有舞蹈及音樂底子。（圖／取自臉書「DJ debbie」）

Debbie說到，當時擔任Dancer時，身體時常吃不消，讓她一度想放棄，後來工作因緣際會接觸到DJ，帶她入行的恩師DJ Tony.D，當時就告訴她「舞者生涯年齡有限，要想辦法另謀出路。」Debbie勇敢轉型開始DJ生涯，不斷精進自己的實力，瘋狂聽歌、做功課、訓練臨場反應等，半年後就受邀至各大夜店擔任DJ。

▲Debbie身材火辣，被外界抨擊是「靠奶在放歌」。（圖／取自臉書「DJ debbie」）

然而，外界卻閒言閒語，指她是「靠奶在放歌」，Debbie坦承剛開始聽到這樣的言論很沮喪，但她沒因此放棄反到越挫越勇，更說「要靠實力不是靠兩粒」，瘋狂苦練用音樂征服大眾，就連原本反對她的家人也轉為支持，Debbie表示，有次爸爸還跟她的簽名海報合照，讓她相當感動，也認為有家人的支持真好。

▲▼Debbie身材火辣，但她表示「要靠實力不是靠兩粒」。（圖／取自臉書「DJ debbie」）

▲▼Debbie受邀至各大夜店擔任DJ。（圖／取自臉書「DJ debbie」）

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