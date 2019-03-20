侮辱普丁大大「罰14萬+關15天」！　俄羅斯立法禁「假新聞」傳播

▲俄羅斯最大社群媒體網站ВК（Vkontakte）。（圖／翻攝自ВК）

國際中心／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）18日時，簽署一項新法律，將視公開發表「不尊重」國家言論，以及在網路上散布「假新聞」的行為定為犯罪。傳播假新聞的媒體和社群網站使用者，將會因重複犯罪而面臨高達150萬盧布（約72萬台幣）的罰款；侮辱包括普丁在內等國家象徵者，則將有可能被處以30萬盧布（約14萬台幣）的罰款，以及15天的監禁。

綜合外媒報導，普丁簽署的這項新法不到2個月的時間，在俄國議會兩院以壓倒性多數通過；對此，一些立法批評者和觀察員怒批，這樣的作為根本就潛在扼殺言論自由的可能性，以及對模糊、不明確的語言立法。

該法將對傳播「明顯不尊重俄國社會、政府、官方、憲法或是政府機構」的公開言論、訊息，進行懲罰。傳播「假新聞」的線上新聞媒體和網路用戶，將因為「重複犯罪」面臨150萬盧布的罰款；而涉嫌污辱國家性象徵包括普丁在內的人，將會被處以30萬盧布的罰款，以及15天的監禁。

報導中指出，俄國人權活動家、新聞工作者柔雅（Zoya Svetova）、知名作家柳德米拉（Lyudmila Ulitskaya）等100多名記者和公眾人物，聯合簽署了反對這項法律的請願書，這些人更將新法律稱為「直接審查制度」。

不過，克林姆林宮則否認這項立法同等於「審查」，並認為「假新聞」和任何污辱性的發言，於包括歐洲在內的許多國家皆受到相當嚴厲的監管，因此俄羅斯也必須這樣做。