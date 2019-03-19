花千萬養網軍？農委會強硬反擊：提供的資料立委不滿意

▲農委會駁斥近來媒體報導的都是不實訊息。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會連日遭指編列上千萬元預算對外招標養網軍，今（19日）國民黨立委陳宜民再揭露，農委會2017年4月起就推出「新農業政策多元傳播案」，標案還擴充，預算共約1400萬元，進行到去年4月，月平均花100萬元，難道是在打總統大選？農委會重申「真的沒有」。

農委會針對近來的指控昨（18日）表示，都是不實訊息，呼籲惡意抹黑的媒體必須道歉，否則將採取法律行動。但被問到是否提告？農委會主秘張致盛昨天強調，只希望這件事到此為止。

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只是陳宜民今天又緊抓農委會不放指出，掌握到農委會從2017年4月起的標案，先是規劃1200萬元，接著又發包擴充，將執行時間再拉長4個月，點名全是委託樂齊創意有限公司，但至今農委會仍不肯提供結案報告，若再不給將向監察院告發。國民黨立委曾銘宗表示，自己關注的是今年計畫，但該筆支出在預算書中卻找不到，質疑是挪用其他經費，真正目的是在逃避立法院監督。

▲農委會主秘張致盛希望這件事情就趕快到此為止。（圖／記者許展溢攝）

農委會回應，提供的資料立委們一直不滿意，還要求將養網軍的資料拿出來，但就真的沒養網軍，立委說的這些資料根本不存在。至於招標案，一切都依照政府採購法辦理，且結案後也會接受審計部的查核監督。

另外，曾銘宗質疑農委會招標案中的錯假訊息因應計畫採購案，小編平均會有15萬8千元薪資，是在養肥貓。農委會表示，該案是為保障勞工，要求得標廠商小編月薪保障4萬以上，不可能有離譜高薪。

農委會強調，政務首長從來沒有交代常任文官辦理任何養網軍的標案，常任文官也不會去為任何政黨做養網軍的事情，希望各界回歸關心假訊息危害台灣農業的問題，對於錯誤的訊息，官方有責任出面澄清並提供正確的資訊。

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