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「農委會從來沒有養網軍」　 陳吉仲：再有媒體亂報絕對提告

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▲農委會主委陳吉仲來到高雄旗山關心蕉農，表示行程滿檔無法接機 。（圖／記者賴君欣攝）

▲陳吉仲到荔枝產地彰化芬園鄉，實際看農損，聽農民心聲。（資料照／記者賴君欣攝）

記者崔至雲／台北報導

農會委主委陳吉仲今（22日）上午到彰化縣芬園鄉視察荔枝及龍眼開花率偏差情形，針對媒體詢問「農委會養網軍」一事，陳吉仲嚴厲指出，日後若再有特定媒體報導「農委會花錢養網軍」等字眼，農委會絕對提告到底。

陳吉仲強調，農委會從來沒有養網軍，如果再有媒體報導假新聞，農委會一定提告。他指出，國內有些特定媒體常常不到2、3個小時就自己改標題，改成引用藍委講的話，農委會現在要做的事就是全面反擊會傷害農民權益的假新聞，針對不實的報導，農委會為了確保農民收入的穩定性，一定會捍衛農民權益。

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▲農委會主委陳吉仲來到高雄旗山關心蕉農，表示行程滿檔無法接機 。（圖／記者賴君欣攝）

▲陳吉仲被問及假新聞議題，他指出，如果特定媒體再報導農委會養網軍，農委會提告捍衛果農權益。（資料照／記者賴君欣攝）

勘察過程中，除了駁斥「網軍」一事外，也針對因暖冬乾旱加蟲害，導致今年荔枝跟龍眼開不了花，產量銳減剩三成的問題進行討論。陳吉仲說，今年因暖冬和荔枝樁象危害，原應此時盛開花朵的荔枝開花率極差無比，即使去年預防性除害荔枝樁象，效果仍不明顯，目前農委會希望透過全區認定取代每筆勘察查估，加速審查核發補助金，減輕果農損失。

經實地勘查後，陳吉仲說，目前狀況已符合現金救助標準，農委會已在上周將公告彰化縣黑葉荔枝、龍眼為農業天然災害救助地區與項目，可申請天然災害現金救助及低利貸款，公告日起至10日受災農民可到轄區公所，申請辦理現金救助。

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關鍵字：農委會,網軍,陳吉仲,提告,假新聞

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