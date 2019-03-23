▲ 禪淨共修祈福法會，萬人燃心燈祈世界和平。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2019禪淨共修祈福法會」北區首場23日於林口體育場舉辦，新北市長侯友宜出席法會，並祈求國泰民安。這場禪淨共修祈福法會，來自新北市、台北市、基隆、宜蘭及花蓮等萬名佛教人士共同參與，祈願達到自心和悅、家庭和順。

侯友宜表示，宗教以心為本、對外行善，而佛教追求心靈的平靜，是穩定人心，讓社會祥和的重要力量，禪淨共修祈福法會以虔誠的心點燃萬盞心燈，不僅展現佛法的莊嚴慈悲，也藉由舉辦祈福法會的善緣，倡導佛法慈悲與愛的精神，祈願天下無災無難、人民平安喜樂，共同為臺灣祈福。

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2019年禪淨共修祈福法會由佛光會主辦，並由國際佛光會承辦北、中、南三區共四場法會，其中北區兩場皆在3月23、24兩日於林口體育場舉辦，透過全台各地會員匯集大悲願心、凝聚清淨祥和、安頓人心力量，虔誠祝禱，祈願龍天護佑、闔家吉祥、國泰民安、世界和平。

民政局長柯慶忠表示，國際佛光會自創會以來，一直以教育、文化、修行及服務為發展方向，平日在公益慈善及社會教化事業方面的推動也不遺餘力，例如響應環保推動植樹及廢紙回收運動，長期關懷土地，為打造清淨家園盡心盡力。

此外，國際佛光會也配合政府政策積極投入反毒運動、國際救援、賑災等，更舉辦國際青少年和兒童夏令營，為造就國家未來棟樑付出許多努力，提供民間豐富的資源，致力於公益慈善活動，並於世界各地奉獻心力、關懷眾生，讓正能量帶給眾生平安喜樂。