侯友宜視察中和錦和運動公園　推動「全齡共融」樂齡公園

▲侯市長視察以「傑克與魔豆」為主題的特色共融遊戲場。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市中和區「錦和運動公園」加入共融式遊戲場地，並且改善運動場地環境後，逐漸成為新北市民運動首選，每逢假日更是吸引許多親子前往。市長長侯友宜20日前往視察，並聽取城鄉局簡報後表示，未來要進一步推動幼童到銀髮族都適用的「樂齡公園」。

錦和公園遊戲場位於錦和運動公園與中和國民運動中心之間的綠帶，為使運動場域整合再提升，2018年籌編3000萬元興建以「傑克與魔豆」為主題的特色共融遊戲場，提供民眾親子共融的友善運動空間。

▲ 侯友宜視察過程中，也巧遇練習中的「袋棍球夏季聯賽」國家培訓隊員，選手紛紛邀請市長合影場面熱絡。

侯友宜表示，在現今高齡化、少子化的趨勢下，新北市65歲以上的老年人口接近54萬人，占全國老年人口的15%，未來會將公園打造成可以全齡共融的地方，一個無論是幼齡、學齡兒童及高齡朋友都適用的「樂齡公園」，讓所有年齡層的民眾，都可以來到公園，找到適合自己的遊玩方式。

其中，公園內的足球場在2016年耗資5500萬元改建，後來更成為2017年世大運的練習場，更曾創下半年內93次租借的高使用率，因場地良好，也曾是袋棍球大中華盃比賽場地。侯友宜視察過程中也巧遇練習中的「袋棍球夏季聯賽」國家培訓隊員，選手紛紛邀請侯市長合影場面熱絡。

足球場外圍田徑場的PU跑道，目前也改建成國際標準的400公尺賽道，並且做為錦和中學田徑隊的培訓基地，在公所開放夜間照明後，也成為許多民眾晚間夜跑的首選。市府也持續投入經費更新籃球、網球場鋪面，預計9月底完工。