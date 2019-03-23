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美國在台協會40年　陳偉殷分享所見

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▲▼ 美國在台協會40年資料屏東展。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲美國在台協會「立穩根基，共創未來：AIT@40 -- 1979年後美台關係展」巡迴展，即日至4月21日止，在屏東勝利星村「青島玖柒」開展。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

美國在台協會（AIT）「立穩根基，共創未來：AIT@40 -- 1979年後美台關係展」巡迴展，即日至4月21日止，在屏東勝利星村「青島玖柒」開展，展出數百張照片、文件、多媒體影片，回顧美國在台協會過去40年來，在促進台美關係中所扮演的角色，讓更多人認識。

▲▼ 美國在台協會40年資料屏東展。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼美國在台協會處長酈英傑（左）與縣長潘孟安參觀展覽。

▲▼ 美國在台協會40年資料屏東展。（圖／記者陳崑福翻攝）

美國在台協會處長酈英傑表示，美台關係歷史意義非凡，在這40年間，台灣不但發展成高科技經濟重鎮，也轉型成為高度成功的自由民主政體。這個展覽呈現了從1979年AIT根據台灣關係法成立以來，美台雙邊深刻且廣泛的各種互動與往來。

縣長潘孟安表示，走過40年，美國和台灣共同努力在經貿、軍事、教育、文化建立了全面、長遠且互惠的夥伴關係。這次台灣燈會在屏東，也特別感謝AIT的穿針引線，讓大家可以欣賞Intel無人機的精彩表演，讓全世界看見屏東，也期待透過這次在屏東眷村舉辦的展覽，讓更多人認識台美關係與文化。

文化處說，這次展覽由美國在台協會、屏東縣政府、外交部與國立中山大學共同主辦，北美事務協調委員會新主委林良蓉陳列了各種文件文物與照片影片，並利用AR擴增實境和虛擬實境功能，向民眾介紹過去40年來AIT在台美關係發展中扮演的角色；影像訪談則訪問蕭萬長、唐鳳、朱宗慶、陳偉殷等各界人士，就不同領域分享台美關係所見。

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關鍵字：美國在台協會,美台關係,勝利星村,巡迴展

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