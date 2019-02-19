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「台灣現在就是國家」 蘇貞昌：不會連署喜樂島「台獨公投」

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▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

美國在台協會（AIT）13日回應喜樂島聯盟上月發表「致立委公開信」表示，美國反對改變現狀的單方面行動，美國長久政策是不支持台灣獨立公投。行政院長蘇貞昌19日出席立法院總質詢時表示，「我認為現在台灣就是國家」，因此不會參加連署喜樂島的台獨公投。

喜樂島聯盟積極推動獨立公投，召集人郭倍宏上月底發表「致立委公開信」呼籲修改《公投法》。美國在台協會前主席卜睿哲（Richard Bush）11日撰寫公開信向喜樂島聯盟總召集人郭倍宏喊話，民進黨去年在地方選舉失利後，深綠陣營對蔡英文的指責越來越多，認為她沒有積極抵抗大陸、實現台灣獨立，甚至向蔡政府施壓。喜樂島日前的公開信提到，如果修公投法、推動正名制憲成功，這將對美國產生重大影響。

AIT發言人孟雨荷回應，美國對兩岸的和平與穩定有深遠利益，台灣是可靠夥伴，美國讚賞台灣對於維護和平與穩定的努力，並強調，「美國反對改變現狀的單方面行動，美國長久政策是不支持台灣獨立公投。」

國民黨立委柯志恩19日質詢時問蘇貞昌，美方表態不支持喜樂島的台獨公投，把台獨公投視為神主牌的民進黨怎麼回應，對此，蘇貞昌強調，「我認為現在台灣就是國家，問題不是主張公投，而是維護主權。」

柯志恩追問，是否會贊同喜樂島的台獨公投，蘇貞昌表態，「不會」參加連署喜樂島的公投，針對美方認為獨立公投是危險的事情，蘇貞昌說，「台灣跟海峽兩岸議題非常敏感，美國朋友非常關心我們，我認為我現在的工作就是怎麼樣福國利民、怎麼樣維護台灣主權」。外交部長吳釗燮則表示，該議題是外國學者卜睿哲對我國民間團體喜樂島的論，政府不用評論。

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關鍵字：蘇貞昌,喜樂島,台獨,公投,美國在台協會

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