AIT：兩岸對話不應牽涉文攻武嚇　美國持續關切台灣未來

▲美國在台協會發言人 孟雨荷(Amanda Mansour)。（圖右一／Pop撞新聞提供））



記者陶本和／台北報導

針對中國大陸對台壓迫漸增，美國在台協會(AIT)發言人孟雨荷(Amanda Mansour)11日接受專訪時表示，美國對九二共識或其他說法沒有特定立場，但是兩岸對話過程不應牽涉文攻武嚇，任何試圖以非和平的手段解決台灣未來，都會受到美國關切。

近來，中國大陸對台施壓的力道持續增強，中國國家主席習近平在「告台灣同胞書」40週年的談話中也明確指出，在一個中國原則基礎上達成海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一的九二共識。

對於「九二共識」，美國在台協會發言人孟雨荷表示，美國對九二共識，或是其他的說法並沒有特定的立場，而美國對和平的兩岸關係有長遠利益，任何試圖以非和平的手段解決台灣未來的做法，美國都會關切。

孟雨荷強調，我們對九二共識或任何其他說法沒有特定立場，對他們來說，重要的是這個過程不會牽涉文攻武嚇，正如台灣關係法內容，任何試圖以和平手段以外的方式解決台灣的未來，都會為美國嚴重關切。

另外，有關共軍戰機、軍艦繞台的頻率也不斷增加，美國國防部亞太首席副助理部長海大衛去年曾表示，「有各種可能」。這也讓外界開始討論，美國跟台灣之間，是否可能舉行聯合軍事演習？

對此，孟雨荷表示，目前沒有相關訊息，美國和台灣有強健的國防夥伴關係，也持續與台灣討論國防需求，美國歷屆執政黨都支持台灣國防需求，依照台灣關係法提供必要防衛物資，而美國方面，也相信台灣有足夠防衛能力，這對兩岸和區域穩定都很重要。