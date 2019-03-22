全世界最快高速客輪又不暈船！百麗「雲豹輪」今首航台中－馬公

▲百麗航運「雲豹輪」啟航典禮。（圖／記者曹悅華攝，下同）

記者曹悅華／台中報導

主打不暈船、全世界最快高速客輪「雲豹輪」，23日開航布袋至馬公的整個航程。今（22）日首航台中至馬公，交通部長林佳龍和台中市長盧秀燕、航港局長謝謂君皆出席，一起見證歷史性的一刻。

全台第一艘持有國際航線證照的高速客輪－雲豹輪是百麗航運向澳洲知名船廠 Austal訂購，為當下業界最新的高速客輪，載客數可達552人，以代表台灣國寶的雲豹 RIKULAU來命名。且安裝了Austal擁有世界專利的水下穩定控制系統，在風浪7級的海域，仍可穩定高速行駛，讓怕暈船不願到澎湖的觀光客，也能擁有不暈船的舒適體驗。

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▲雲豹輪可穩定高速行駛，也能讓旅客不暈船。

林佳龍說，很高興終於看到台中港有這麼好的快速客船，可以行駛到澎湖，要特別感謝百麗藍董事長的努力，重視藍色公路。

林佳龍說，當時自己還是台中市長，要推動台中港2.0，現在以交通部長見證，特別高興，也要恭喜盧秀燕市長等人多年努力的成果。他說，藍色公路是擔任交通部長的目標之一，希望可以串連，讓台灣領土跟領海可以無限延伸，所以有三艘客輪陸續服務，第一艘是雲豹輪，第三艘雲雀輪，希望第三艘叫石虎。

▲▼首航典禮現場，交通部長林佳龍跟台中市長盧秀燕皆出席。

▲百麗航運新船「雲豹輪」首航典禮。（圖／記者楊詩益攝）

盧秀燕則說，今天同樣是恭喜，競選台中市長時有提到港滬觀念，如果要升級成大城市，在航空跟海港一定要大大發展，希望「貨出去錢進來大家大發財。」

百麗航運董事長藍俊昇1月曾提到，藍俊昇非常有信心，這是國內第一艘是用國際航線標準建造，而且是全世界最好的船廠所建造，有著亞洲最新、最穩定的系統，除了準備開航的台中、嘉義、高雄到澎湖，以及蘇澳到花蓮航線外，環島航線也在規劃中，甚至會有本島到廈門，同時透漏價格會跟其他業者一樣，讓民眾用用最合理的票價得到最高規格的服務，據了解目前到4月2日前，來回優惠票價為600元，之後會調回1200元。

▲林佳龍、盧秀燕一同現身啟航典禮現場但並無互動。（圖／記者楊詩益攝）