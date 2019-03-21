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驚！一張床平均有200萬隻塵蟎　日光暴曬、拍打除蟎沒用

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▲▼Dyson科技去除五大過敏原營造健康室內環境座談會,馬克媽媽,Sam Railton,祈孝鈞,吳吉妮,陳榮祥。（圖／記者湯興漢攝）

▲你知道久未清潔的床單或枕頭，裡面潛藏著多少塵蹣呢？Dyson新品設計工程師Sam Railton輕輕一拍枕頭，在雷射光照射下，被拍打出來的塵蹣無所遁形，更可怕的是，數量多到滿佈在整個空氣中。（圖／記者湯興漢提供，以下同）

消費中心／台北報導

日常生活中藏匿許多看不見的過敏原，包括食物、花粉、塵蟎、黴菌、寵物毛髮等幾十種，其中有很多種能在室內找到蹤影，例如窗簾、地毯、家具裝潢、浴室角落等，更可怕的是潛伏在床墊深處，研究發現一張床平均含有200萬隻塵蟎及其致敏糞便，每天躺臥的地方都與牠們睡在一起，但日光暴曬、傳統清掃或拍打等都不能有效解決問題，最根本的方法就是徹底清除。

對於自身健康問題，近年討論最多的就是空氣污染，空氣中的懸浮微粒和化學污染讓越來越多人遭受其害，以前查看天氣預報是想知道要不要多帶把傘或是穿件外套，現在則是為了確認戶外空氣品質到底好不好，且隨身必攜帶口罩出門。衛生福利部家庭醫學科專科醫師陳榮祥說，從門診案例觀察到，許多病患有反覆咳嗽、氣喘、過敏性鼻炎、鼻塞、流鼻水等症狀，雖然來的快、去的也快，不像感冒需要約3～5天時間治療，但從症狀表現來看，主要是因過敏所引起，且偏向於環境誘發的敏感。

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▲▼Dyson科技去除五大過敏原營造健康室內環境座談會,馬克媽媽,Sam Railton,祈孝鈞,吳吉妮,陳榮祥。（圖／記者湯興漢攝）

▲衛生福利部家庭醫學科專科醫師陳榮祥說，室內空氣沒有想像中乾淨，污染程度甚至是戶外的5倍。

造成兒童及成人過敏性、呼吸道病例居高不下，根據世界變態反應組織報告，全世界有20～30%的人有過敏困擾；台灣則是統計有超過200萬異位性皮膚炎患者，其中以小朋友最多，而飄散在空氣中的過敏原是刺激皮膚炎一大主因，另也曾經針對北市小一新生進行調查，發現鼻過敏患者約占50%、氣喘約占20%，引起呼吸道過敏性疾病的發作，90%以上為塵蹣所致。

但不是只有踏出戶外才會接觸到空氣中的污染物，家居室內環境中的灰塵，往往容易被忽略，它們藏匿在你以為很乾淨的沙發、地毯、窗簾、毛絨玩具、床墊、床單和枕頭中。陳榮祥提到，有研究顯示，室內空污是戶外空污的5倍，而室內污來源包括裝潢產生的甲醛、寵物毛屑、炒菜油煙、拜拜、清潔產品的揮發性有機化合物、二手煙等，PM顆粒物和花粉也有可能進入家中，其中塵蹣、動物毛屑、蟑螂是居家過敏原前3名，而過敏會一次比一次嚴重，造成症狀反覆，甚至變成慢性，另值得注意的是，室內空污造成肺癌致病率比戶外還要高。

▲▼Dyson科技去除五大過敏原營造健康室內環境座談會,馬克媽媽,Sam Railton,祈孝鈞,吳吉妮,陳榮祥。（圖／記者湯興漢攝）

▲小森林兒科診所院長祁孝鈞建議，使用空氣清淨機、除濕機，可以有效改善室內空氣品質。

據統計人們平均有90%時間都待在室內，若想減少室內過敏原，小森林兒科診所院長祁孝鈞建議，家具應避免使用布窗簾、地毯、布沙發，絨毛玩具也儘量不要放在寢室裡，選用防蹣床單或枕頭且定期清洗曬太陽，除塵蹣吸塵器至少一周吸一次床墊，另外也可選擇有高效率空氣過濾網及活性碳濾網的空氣清淨機，或是打開除濕機，透過這些方式濾淨空氣，改善室內空污。

不過以除蟎這件事來說，日光暴曬、傳統清掃或拍打等都不能有效解決問題，即使是用紫外線除蟎，也要持續照射60分鐘才能殺死一隻塵蹣，且一張薄紙就能阻擋紫外線光，所以一般只能照射表面，無法深入床墊內部。雖然一隻塵蟎的生命週期只有3個月左右，這期間卻能產生多達200顆糞便，每只產卵的雌蟎每3週就可為所在聚落新添25～30隻新蟎，因此最簡單、最有效的方式就是徹底清除，使用專用除蟎儀器，通過強勁吸力有效捕捉，才能真正移除塵蟎過敏原。

為深入了解空污問題，Dyson內部設有一間微生物實驗室，科學家與研究員隊伍會在裡面研究有害顆粒物，並與工程師合作進行產品研發。研究發現，在居家環境中，平均來說，每平方公尺的家用地毯中生活著1,000隻塵蟎，床上更可達10,000隻。而Dyson去年在台灣特別採訪700個家庭，調查他們對於清潔床墊的習慣，結果有20%家庭從沒清過床墊，另外多數是會每隔2個半月清潔一次；2016年則是捐贈1,856台空氣清淨機給全台594間幼兒園，之後也進一步發布幼兒園空氣品質數據分析，100%濾網都捕捉到45,000～450,000不等細菌數量，並發現甲醛和揮發性有機化合物，其中75%濾網有花粉、29%有大腸桿菌。

▲▼Dyson科技去除五大過敏原營造健康室內環境座談會,馬克媽媽,Sam Railton,祈孝鈞,吳吉妮,陳榮祥。（圖／記者湯興漢攝）

▲網路人氣落部客馬克媽媽透露因為家族有過敏史，在除蹣抗過敏這件事上，她可以說是非常資深，以前曾聽從醫師建議讓小孩子睡木板床，後來改用防蹣床墊、床單，現在則是使用空氣清淨機、平均2～3天用除蹣吸塵器吸一次床墊，讓她囋嘆科技太進步了。

在改善室內空氣品質上，Dyson產品致力於科技技術的運用，其新品設計工程師Sam Railton以Dyson V7 Mattress為例，多項技術加乘在一起，就是V7能夠擁有強勁吸力和高效率的主要原因，包括採用專利數位馬達，馬達轉速可達每分鐘107,000轉；Tier RadialTM雙層放射式氣旋，可以產生強勁離心力，從空氣中分離灰塵並甩入集塵筒內，氣旋可防止堵塞，保證吸力永不衰落；全機HEPA過濾系統有助吸附空氣中99.97%小至PM0.3的微塵及過敏原，確保排出潔淨空氣。

▲▼Dyson科技去除五大過敏原營造健康室內環境座談會,馬克媽媽,Sam Railton,祈孝鈞,吳吉妮,陳榮祥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Dyson科技去除五大過敏原營造健康室內環境座談會,馬克媽媽,Sam Railton,祈孝鈞,吳吉妮,陳榮祥。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼Dyson科技去除五大過敏原營造健康室內環境座談會,馬克媽媽,Sam Railton,祈孝鈞,吳吉妮,陳榮祥。（圖／記者湯興漢攝）

▲Dyson將科技技術運用在空氣清淨機、吸塵器，致力於打造出高效性能產品，幫助打造健康生活。

在空氣清淨方面，Sam Railton表示，新一代Dyson智慧空氣清淨機配備3個感應器，分別監測PM2.5以及超細顆粒物、甲醛、揮發性有機化合物以及溫度和相對濕度等，之後通過Dyson獨有的算法進行數據處理， LCD顯示螢幕及Dyson APP應用程式可即時回報PM2.5、PM10、揮發性有機化合物和二氧化氮的指數。空氣清淨機另外還使用了HEPA濾網以及活性碳濾網，利用兩層濾網阻隔懸浮顆粒物、吸附有害氣體，最後再把潔淨空氣吹送至全室。在硬體、軟體技術層層把關下，Dyson不僅提供兼具與嶄新的性能產品，更用科技去除過敏原，營造健康室內環境。

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關鍵字：空氣污染,空污,過敏,Dyson,塵蟎,懸浮微粒,PM2.5

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