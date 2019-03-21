祖先同意不燒金紙...這對夫妻拿現金拜拜　1年存款捐公益

▲南投埔里鎮民王重信、劉秀鑾夫婦8年來以現金祭拜祖先，每年歲末再將一年存款捐給公益團體，樂此不疲。（圖／記者白珈陽翻攝／下同）

記者白珈陽／南投報導

「千年傳統，全新感受！」這句來自《海角七號》中的台詞，南投埔里鎮民王重信、劉秀鑾夫婦把它發揮的淋漓盡致。台灣人拜拜時總喜歡把供奉給神明祖先的大魚大肉，擺的神明桌滿滿，王重信夫婦卻是以現金代替金紙、祭品，存進供桌上的存錢筒，到了歲末年終時，再將一年累積的款項捐給公益慈善團體。

原本王重信夫婦和多數民眾一樣，依照傳統方式來準備祭品祭拜祖先，劉秀鑾說，早年公婆有交代，逢年過節祭祖要拜素食，後來發現孩子們對於素食加工品接受度不高，祭拜後總會剩餘許多食物，通通進了廚餘桶造成浪費。

8年前她突發奇想，擲筊詢問祖先可不可以用現金代替祭品，一來祖先能想吃什麼就買什麼，二來也不會造成浪費。沒想到祖先欣然同意，連擲了3個聖筊，此後逢年過節，夫婦兩人都以現金代替供品，存進供桌上的存錢筒。

▲王家將替代供品、金紙的現金存入供桌上的存錢筒。

近年來空汙嚴重，隨著環保意識提升，王重信響應金紙減量，再次向祖先詢問能否不燒金紙，金紙的費用換成現金，王家祖先很開明，也同意了以現金替代金紙。

每到歲末年終，王重信夫婦會將存錢筒裡存到的3、4000元取出來，列出數個公益慈善團體讓祖先挑選，祖先決定好捐助對象後，他們再去執行。8年來創世、家扶、良顯堂社福基金會、埔基長照教學中心、懷恩重殘養護中心、花蓮地震賑災等，他們都有幫助過，雖然金額不多，也是一份心意，能代表祖先行善積福，多年來夫妻倆樂此不疲。