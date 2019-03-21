I am here創新創業幸福圈　連結在地與國際吸引各界力挺

▲教育部青年發展署同仁簡報大學社會創新相關政策，左起教育部青年署胡士琳專門委員、王育群副署長、基金會蔡慧玲董事長。（圖／台灣尤努斯基金會提供，下同）

生活中心／綜合報導

為使台灣社會更加和諧美好，民間組織及政府一向盡其所能地共同努力，隨著網路發達，社會企業面臨需積極發揮創新力，才能受到大眾的關注與認同，同時希望號召更多關注台灣在地有志青年加入。財團法人台灣尤努斯基金會舉辦「營造幸福力座談會」，由董事長蔡慧玲聯合已推薦成立之全台8所大學「尤努斯社會型企業中心」共同打造「I am here!」在地青年社會型企業創新創業的共享平台。

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▲YSBC營造幸福力聯席座談會以諾貝爾和平獎得主尤努斯博士宣揚之三零任務：零貧窮、零失業和零淨碳排放連結聯合國17項永續發展目標SDGs，左起：台灣尤努斯基金會林昭呈董事、立法委員高潞以用、台中科技大學黃健哲教授。

尤努斯基金會為強化社會型企業的台灣在地化發展，至今已推動中央大學、長榮大學、高雄大學、金門大學、屏東科技大學、高雄科技大學、東吳大學及台中科技大學與孟加拉尤努斯中心簽約成立尤努斯社會企業中心（YSBC），宣廣解决社會問題並且獲利永續的社會型企業。為了連結產官學各方資源共創善未來，基金會邀請立法院與教育部與會，該座談會具三大主題：實踐國際性的大學社會責任(International University Social Responsibility, USR)、師生創業，以及在地志工服務實習計畫。

蔡慧玲表示，尤努斯社會型企業是開創大學社會責任暨國際化的有效模式，以朝向尤努斯博士提倡的三零政策：零貧窮、零失業、零淨碳排放為目標，而聯合國17項永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)與尤努斯三零任務精神一致，明確定義社會責任的方向與施作指標。而各校YSBC展現之成果多配合政府新南向政策發展國際創業資源參訪、新創輔育課程及深耕在地服務等實踐USR及實習計畫。

青年發展署王育群副署長、技術及職業教育司與高教司代表人員也回應教育部將推動四項高教相關計畫：「U-Start創新創業計畫」、「青年社區參與行動方案2.0 Changemaker」、「青年鹿樂實踐家」和「大學社會責任計畫」提供獎金與補助鼓勵青年提報專案及參與創業競賽，更允諾協助師生社企創業的系統支援及相關法規的研討與規劃。

▲YSBC聯席座談會圓滿，台灣尤努斯基金會邀請全台8所大學YSBC、立法院及教育部代表共同與會。

台灣尤努斯基金會自2018年參考被譽為全球社企發源地──孟加拉尤努斯中心研發的Design Lab創業實驗室模式，架構「I am here創新創業幸福圈」，去年度各校輪值舉辦6場社企提案競賽累計71件計畫，其中已有計畫落地實踐，這個符合台灣需求資源共享及服務平台，運用創意思考、實際以商業模式解決社會問題，優良團隊還可爭取青年種子孟加拉培訓計畫資格，今年YSBC創新創業幸福圈由長榮大學於3月29日啟動第一棒。台灣尤努斯基金會及台灣8所大學YSBC將連結全世界將近70所大學YSBC國際資源，推動解決社會問題的社會型企業，由大學培育未來具有深刻利他精神的社會企業家。