高中生寫週記！本子黏2張「壽金四方金」…70字老師看傻　網笑：長知識了

▲怎麼會在週記簿上貼金紙啦 XD（圖／翻攝自爆廢公社二館）

網搜小組／綜合報導

學生時期最花腦力的事情，除了考試讀書之外，要寫出一篇「週記」，簡直就是想像力大考驗，還有人乾脆直接寫廢文，讓批改老師哭笑不得。一名男網友貼出一篇高中生的週記，讓老師也忍不住直呼「妳給我在週記上面貼這個！」其他網友也笑噴「推廣傳統文化」、「這個年紀，還懂得習俗」、「太有才了」。

一名男網友在臉書《爆廢公社二館》貼出2張照片，文中表示「讓老師搖頭的高中生週記（壽金與四方金）」，只見學生分別在2面週記簿上貼出2張金紙，分別為「四方金，可用於祭拜好兄弟、土地公等較一般的神明，高階一等的神明也是可以」、「這叫壽金，專門用來拜神明的，但好兄弟就不適合用了！可用於王爺……之類的官位較高階的神明」。

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▲▼隔著螢幕都可以感覺到老師的無奈 XD（圖／翻攝自爆廢公社二館）

看到週記內容後，批改老師忍不住用紅筆寫下「別亂貼」、「那你當我是神明還是好兄弟」、「你給我在週記上面貼這個！」其他網友則紛紛笑噴「笑死我了，哈哈哈哈哈，太虔誠了，傳統文化推廣」、「下一篇會不會把香黏上去」、「現在很多年輕人分不清金紙種類吧？我覺得分享這個蠻有意義的」、「如果現在叫年輕人祭拜準備金紙銀紙，敢保證沒有一個懂的！這學生不錯」。

不過對於這位學生對金紙的說明，有人表示「四方金」跟「壽金」都是用來祭拜神明，好兄弟的話要用「銀紙」才是正確的，「金是給天上的，銀是給地上的」、「四方跟壽金，都是是給神明的，福金跟銀紙才是給飄的」、「四方金是神明，四方銀才是好兄弟，要分清楚」。

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