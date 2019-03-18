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微夢想旅行再出發　松仁扶輪牽手雙園送愛到南投偏鄉

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▲▼松仁扶輪牽手雙園送愛到南投偏鄉 。（圖／松仁扶輪社提供）

▲松仁扶輪社牽手雙園送愛到南投偏鄉。（圖／松仁扶輪社提供）

生活中心／綜合報導

做公益送暖不落人後！2018年10月臺北市雙園國小與南投縣仁愛鄉的五所偏鄉小學(力行國小、紅葉國小、清境國小、發祥國小及廬山國小)在臺北市松仁扶輪社的牽線下進行校際交流，留下深刻印象。而今年3月，臺北市雙園國小也準備前進南投仁愛鄉，開啟一場微夢想旅行。

▲▼松仁扶輪牽手雙園送愛到南投偏鄉 。（圖／松仁扶輪社提供）

▲深入偏鄉結合校際交流活動，帶著傳遞愛與關懷的文具小舖。（圖／松仁扶輪社提供）

臺北市雙園國小推動「雙園移動夢想車」計畫，載著「一車文具、雙園暢銷書與平板電腦」準備於今年3月21日前進南投仁愛鄉與當地孩童進行交流，透過雙方教師合作，結合課程教學建立獎勵制度，鼓勵孩子完成各項任務來換取獎勵。將學校、社區、家庭緊密結合，達到一條龍的教學環境！

▲▼松仁扶輪牽手雙園送愛到南投偏鄉 。（圖／松仁扶輪社提供）

▲今年3月臺北市雙園國小準備前進南投仁愛鄉，開啟一場微夢想旅行。（圖／松仁扶輪社提供）

此外，雙園國小向圖書館借取各年級借閱率最高的書籍，辦理「星夜共讀共學」活動，透過ipad平板進行數位科技學習，給予城鄉學生在交流時空距離無設限，一起分享上課所學，讓偏鄉學童也有信心發揮自我才能。偏鄉教育持續受到關注，藉由不同生活文化的融合，激盪不一樣的學習態度！

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關鍵字：松仁扶輪社, 公益,南投縣仁愛鄉,臺北市雙園國小,偏鄉學童

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