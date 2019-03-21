強迫員工捐發票！「1人100張」未達標公布姓名　網爆公司高層陰謀論





▲公司竟強迫員工1人捐100張發票做公益。（圖／本報資料照）

網搜小組／綜合報導

不少企業家都會定期做公益回饋社會，但若將責任轉嫁到員工身上是否妥當？一名女網友在臉書上抱怨，她的公司為了能夠捐發票給某些公益團體，竟要求每個員工都要捐100張，而且只能是3、4月份的，交不出來還要被公布姓名公審，讓她覺得很不合理。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她對於公司近期的政策有些不滿，「捐發票做公益我很贊成，但竟然規定每個人要捐一百張！」湊不到100張交給公司的人還要被公布姓名，她無奈地說，「是想讓我去當奧客嗎！全開1元的發票……根本是擾民。」

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網友們看到她的貼文也覺得公司的這個政策有些不妥，紛紛留言表示，「捐發票還有限幾張，太誇張」、「我住外面兩個月也沒一百張，很有事」、「公司強迫員工捐100張發票嗎？憑什麼啊」、「這不是公益，是不公不義」、「若說是一張到還好，一百張太扯了」、「強迫就不算善舉了」。

還有網友懷疑公司是不是真的會拿去做公益，「你們確認公司收你發票是真的做善事嗎」、「公司賠錢只能靠中獎的發票獎金度過難關？」、「說不定是高層拿去偷偷對獎」、「很有事的公司欸！ 感覺公司想要自己對發票根本不是做公益吧」、「應該是公司自己對獎了」。

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