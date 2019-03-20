樂天市場攜東森旗下草莓網　擴展台日港跨境美妝版圖

▲樂天市場攜手東森旗下草莓網擴展跨境版圖。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

才剛與PChome組成策略聯盟的樂天市場，現在又有新合作對象，宣布攜手東森集團旗下香港美妝電商草莓網，開設草莓網樂天店，打造台日港的跨境美妝王國，特別引進草莓網熱銷排行10大品牌，獨家推出皇室專用香水專區以及母親節好禮推薦專區，專櫃保養品最低32折。

樂天市場表示，目前站上「美妝」「彩妝」「保養」品項數超過數萬件、業績每年翻倍成長，佔全站業績高達2成，繼去年與屈臣氏合作，為創造有效率及便利性的網購新選擇，全力進軍美妝網購，將歐美最新流行品項帶給消費者。

據經濟部統計處指出，近年消費者與市場對美妝越趨重視，2018年藥妝零售營業額上看2,000億元。瞄準美妝產業在台發展的商機與潛力，樂天市場與草莓網攜手合作，草莓網樂天店將提供美妝保養、美髮保健等達2萬件商品，透過在地串聯讓消費體驗與國際市場同步。

慶祝草莓網樂天店開幕，即日起至3月31日止，全站消費滿3,000元，點數最高回饋10%，刷指定信用卡再加碼5%回饋，另有樂天市場APP限定消費滿千折百元，樂天新會員更可獨享使用樂天APP消費滿599元折80元，完成訂單再送樂天點數50點。