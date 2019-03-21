　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

商店街個人賣場掀補貼戰　全家超取運費45元不限次

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

商店街個人賣場宣佈再推出運費補貼活動（圖／記業者提供）

▲商店街個人賣場攜手全家超商取貨提供運費補貼優惠。（圖／商店街個人賣場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

率先挑起電商免運大戰的蝦皮，雖然成功吸引用戶，也讓對手陸續跟進，但補貼政策太傷，近來運費門檻漸漸調高、降低補貼金額，商店街個人賣場則是宣布再推出運費補貼活動，即日起至3月31日止，消費下單滿299元並選擇全家便利商店取貨，運費只要45元；個人賣場營運長黃淑琳表示，未來運費優惠將成為靈活行銷優惠方案之一。

網路家庭日前公布2018年財務報告，全年合併營收為345.94億元，相較去年成長17.6%，稅後淨損為17.67億元，但每股盈餘虧8.49元，原因與旗下子公司商店街市集推廣個人賣場服務有關，推銷費用約較去年同期增加1%。

網家表示，自去年11月起，個人賣場已進入收費模式，今年將持續將交易規模轉化成收入，樂觀看待今年整體營收與獲利成長表現。

個人賣場現持續推多項優惠服務，包括免上架費、免ATM訂單辦退手續費、信用卡手續費0.5%、成交手續費1.49%、運費折扣等，此次看準網購消費者對於運費折扣的重視，祭出為期12天運費補貼優惠，免搶免抽且不限使用次數，直接調降運費，希望能藉此吸引更多消費買氣。

黃淑琳指出，觀察平台的消費習慣發現，對消費者而言最有感的莫過於折扣，買家們在平台上搜尋關鍵字除了想購買的商品名稱之外，「折扣」、「補貼」也是社群網友們討論的熱門關鍵字，因此除了賣家端商品的優惠折扣，平台持續提供各種行銷活動及運費補貼讓利消費者。

黃淑琳提到，此次活動與全家便利商店合作，下單取件選擇全家，立享優惠運費價45元，另外，以近期推出的神秘折扣碼來說，消費者只要結帳時輸入代碼，就能獲得最高500元的折扣金額，現買現折的方式有機會把購買的商品免費帶回家。

蝦皮運費優惠公告（圖／翻攝自蝦皮官網）

▲蝦皮運費優惠改每月於官網公告。（圖／翻攝自蝦皮官網）

蝦皮不再以全額免運補貼為主打後，現改為於官網公告當月運費優惠，且必須先領取運費抵用券才可使用，以3月來說，拍賣、商城消費滿299元，選擇萊爾富超商取貨，運費45元，另加碼每天限量前3萬筆訂單享OK超商運費30元，3萬筆之後訂單以45元計算。不過，蝦皮24h消費滿199元，選擇7-ELEVEN超取則有免運。

對照其他電商平台需達一定門檻才有運費優惠的作法，創業家兄弟集團旗下包括生活市集、好吃市集、松果購物，全站不限金額、不設門檻，目前為止仍提供免運服務給消費者。

ET快訊
LIVE／迎戰賴神！蔡英文登記完成2020總統初選
梧桐妹乾爹是這位男神！送手繪畫作暖炸網跪了：太有心
高雄車站「新地貼」再惹議！網轟台鐵美學：一定要這麼醜？
登記初選！蔡英文：不顧北京反對　選總統要有三個條件

關鍵字：電商,網購,運費,免運,運費補貼,網路家庭,PChome,商店街個人賣場,蝦皮,生活市集,好吃市集,松果購物

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【廣編】APM Monaco信義微風旗艦店改裝　3/28盛大開幕

網購iPhone Xs狂降1.3萬元　Switch主機瑪利歐賽車組賣6千多

商店街個人賣場掀補貼戰　全家超取運費45元不限次

把握好康！星巴克今「限4小時」買1送1　這天全品項享85折

15款抹茶甜點「期間限定」登場！全聯首度聯名日本「茶茶小王子」

讓愛從門市出發！屏基攜手小7打造「失智x高齡」友善課程

【廣編】SYM鬥到底城市爭霸賽　總冠軍獎金高達250萬元

樂天市場攜東森旗下草莓網　擴展台日港跨境美妝版圖

野餐好物推薦／輕鬆野餐必備　秒殺索然無味

【廣編】Apple Pay綁定凱基卡送咖啡　刷高鐵再送折抵金

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

男搭捷運「手被拉環吃掉」坐過站　無人幫脫困...網：現行犯被逮捕！

EDM饒舌飆唱《你要的全拿走》　大馬姐弟花3天快嘴挑戰網讚翻

孟耿如：戴比不戴還舒服＞／／／＜　會說話的電眼全靠「它」

超狂阿嬤騎電動車載2張大床墊　警傻眼：路權等同行人無法可罰

台灣早餐店都會叫人「帥哥」！？　2男親自實測成功率卻超殘酷...

【廣編】APM Monaco信義微風旗艦店改裝　3/28盛大開幕

網購iPhone Xs狂降1.3萬元　Switch主機瑪利歐賽車組賣6千多

商店街個人賣場掀補貼戰　全家超取運費45元不限次

把握好康！星巴克今「限4小時」買1送1　這天全品項享85折

15款抹茶甜點「期間限定」登場！全聯首度聯名日本「茶茶小王子」

讓愛從門市出發！屏基攜手小7打造「失智x高齡」友善課程

【廣編】SYM鬥到底城市爭霸賽　總冠軍獎金高達250萬元

樂天市場攜東森旗下草莓網　擴展台日港跨境美妝版圖

野餐好物推薦／輕鬆野餐必備　秒殺索然無味

【廣編】Apple Pay綁定凱基卡送咖啡　刷高鐵再送折抵金

利菁3年砸700萬元「修修臉」老公打開帳單噤聲⋯看她拿起養樂多說話了

微型空中花園就在燈罩上　讓家中的光「有生機」

更新／台61線「槽車翻覆」！易燃液體洩漏　全線封閉逾7hr

走斑馬線1年內釀14死　北市交通局「車輛進線3公尺有行人違規」

咒澳洲人「躺棺材」土耳其總統挨轟　澳總理：非常反感

外星男友降落地球！甜寵劇《愛上北斗星男友》狂圈女粉

LIVE／迎戰賴神！蔡英文登記完成2020總統初選

韓國瑜快看！桃園宣布「活動代言人」　兩位實力派歌手曝光

浪幼後腿反折癱瘓　「第1次被抱」傻住感動：被疼愛的感覺

ABL／夢想家輕鬆剋戰狼　9連勝確定例行賽第一

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

全聯15款抹茶甜點期間限定登場..

把握好康！星巴克今限4小時買1..

理科太太道歉　詳讀法規不貳過

年銷破千萬杯！超商最賣國民飲品

一招化解代購清單　高調出國去

35元就能入手瑪莎拉蒂聯名商品..

網購iPhone Xs狂降13..

24小時掰了！600家超商夜間..

商店街個人賣場揪全家掀運費補貼..

寧願排隊！小7「無人超商」喊卡

京都的文具時光　好想喝抹茶呀！

「漢堡界霸主」期間限定新品來了

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

更多熱門

相關新聞

樂天市場攜草莓網　擴展跨境版圖

才剛與PChome組成策略聯盟的樂天市場，現在又有新合作對象，宣布攜手東森集團旗下香港美妝電商草莓網，開設草莓網樂天店，打造台日港的跨境美妝王國，特別引進草莓網熱銷排行10大品牌，獨家推出皇室專用香水專區以及母親節好禮推薦專區，專櫃保養品最低32折。

紙本雜誌首度嘗試直播銷售

祭祖3C紙紮組合　連抓寶手機都有

蝦皮晉升新媒體平台推LIVE直播

掃地機用大陸插頭　127人求償152萬元

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 孫安佐 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 韓國瑜 金庸病逝 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

嘿咻一半前男友不行！她拔刀殺人

宜蘭大白鯊懷有14隻Baby　網罵翻

中山高嚴重追撞　轎車遭夾撞成「肉餅」

iPhone舊機限時折抵7400元　活動只到3月底

周春米：酒駕被吊照2年可能影響工作生活

11年前決心戒菸！Baby哈菸照又外流

妹妹頭女警超仙氣！台中妹：我像癡漢一直看

擁有最貴「義大利神獸」23歲車主　疑欠款遭砸店

女友醉倒他閃人！好友性侵後她慘死床上

哈利和跩哥「19年後兒子成了CP」

白沙屯媽遇2靈車！信眾秒造人牆擋

Hello Kitty聯名機車限量1520台

通宵滑手機！浙江27歲2孩母猝死

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

台男娶越新娘4週被告知：她懷孕6週

更多

最夯影音

更多

坤達許願「希望有我加入..」　 KID爆氣：多少人要佔據我節目！！

超瞎電影預告讓你笑到噴淚！　認真演惡搞劇情、大玩諧音哽

三寶伯穿越馬路跨護欄慘摔 30組護欄骨牌式倒塌整街看傻

直接用Chrome玩4K、60fps遊戲　谷歌驚人黑科技Stadia今年上線

騎士停個紅綠燈以為到日本了　307公車「神秘手勢過彎」推爆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面