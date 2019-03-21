商店街個人賣場掀補貼戰　全家超取運費45元不限次

▲商店街個人賣場攜手全家超商取貨提供運費補貼優惠。（圖／商店街個人賣場提供）

記者洪菱鞠／台北報導

率先挑起電商免運大戰的蝦皮，雖然成功吸引用戶，也讓對手陸續跟進，但補貼政策太傷，近來運費門檻漸漸調高、降低補貼金額，商店街個人賣場則是宣布再推出運費補貼活動，即日起至3月31日止，消費下單滿299元並選擇全家便利商店取貨，運費只要45元；個人賣場營運長黃淑琳表示，未來運費優惠將成為靈活行銷優惠方案之一。

網路家庭日前公布2018年財務報告，全年合併營收為345.94億元，相較去年成長17.6%，稅後淨損為17.67億元，但每股盈餘虧8.49元，原因與旗下子公司商店街市集推廣個人賣場服務有關，推銷費用約較去年同期增加1%。

網家表示，自去年11月起，個人賣場已進入收費模式，今年將持續將交易規模轉化成收入，樂觀看待今年整體營收與獲利成長表現。

個人賣場現持續推多項優惠服務，包括免上架費、免ATM訂單辦退手續費、信用卡手續費0.5%、成交手續費1.49%、運費折扣等，此次看準網購消費者對於運費折扣的重視，祭出為期12天運費補貼優惠，免搶免抽且不限使用次數，直接調降運費，希望能藉此吸引更多消費買氣。

黃淑琳指出，觀察平台的消費習慣發現，對消費者而言最有感的莫過於折扣，買家們在平台上搜尋關鍵字除了想購買的商品名稱之外，「折扣」、「補貼」也是社群網友們討論的熱門關鍵字，因此除了賣家端商品的優惠折扣，平台持續提供各種行銷活動及運費補貼讓利消費者。

黃淑琳提到，此次活動與全家便利商店合作，下單取件選擇全家，立享優惠運費價45元，另外，以近期推出的神秘折扣碼來說，消費者只要結帳時輸入代碼，就能獲得最高500元的折扣金額，現買現折的方式有機會把購買的商品免費帶回家。

▲蝦皮運費優惠改每月於官網公告。（圖／翻攝自蝦皮官網）

蝦皮不再以全額免運補貼為主打後，現改為於官網公告當月運費優惠，且必須先領取運費抵用券才可使用，以3月來說，拍賣、商城消費滿299元，選擇萊爾富超商取貨，運費45元，另加碼每天限量前3萬筆訂單享OK超商運費30元，3萬筆之後訂單以45元計算。不過，蝦皮24h消費滿199元，選擇7-ELEVEN超取則有免運。

對照其他電商平台需達一定門檻才有運費優惠的作法，創業家兄弟集團旗下包括生活市集、好吃市集、松果購物，全站不限金額、不設門檻，目前為止仍提供免運服務給消費者。