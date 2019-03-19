色男扮老師謊稱「雙修吞嘉明液」能改運　女網友人財兩失

▲宜蘭一惡男飾女網友、命理師，對女子性侵詐財得逞。（圖／達志影像／示意圖）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一男子為騙財騙色，以假的女性身分，在交友軟體與陌生女子成好友後，再以有認識厲害的「老師」可改運、斬桃花，將自己介紹給女方，收取高額費用，甚至說要性交才能改運，其中一女子上當，還被逼吞下男子體液，受害女子後來發現男子再次詐騙陌生女性，怒而提告。宜蘭地方法院審結，依強制性交罪判男子3年10月徒刑。男子涉及的5件詐欺起財罪，另應執行徒刑1年4個月，但可易科罰金。

判決書指出，從事營造工作，月收入約4萬餘元，曾犯公共危險罪吳姓男子，離婚育有2子，2016年10月在交友軟體上先捏造假的女性身份「林雨媗」後，在軟體中亂槍打鳥後認識小美女子（化名），兩人成為閨蜜後，小美向林女傾訴自己的感情困擾，吳男見有機可乘，立刻用林女的身份稱：「認識一個老師可以幫忙改運、斬桃花。」

「林女」看似真心誠意地向小美分享，與老師見面改運後，事業變得很好、感情也順暢，並熱情介紹她與老師吳男認識，小美不疑有他前往見面，並當場交付3千400元，請吳男幫忙改運並處理嬰靈，之後再看使否需要斬桃花。

事後「林女」又繼續遊說小美，稱自己當時改運是「先一半燒金紙，一半與老師發生性行為」，不停鼓吹再次去找老師改運，吳男也持續向小美說「妳男友劈腿6個人，如果不趕快斬桃花，會有血光之災！」

「林女」還離譜的是向小美聲稱若要改運，必須讓老師射在體內，或為老師吞體液，且女方需高潮始能改運等，小美雖然百般不情願但又十分害怕，只得再次赴約，為了麻痺自己小美還當場灌了多瓶啤酒，最後不僅被吳男欺騙性侵得逞，還在現場又交付7千600元改運費。

事後吳男再次以斬桃花為由向小美收取3萬2千元，並以「林女」身份鼓吹小美與他交往，還稱老師會照顧她、不會讓她受傷，小美與當時男友分手後相當茫然，就半推半就的答應了。

但交往沒多久，小美就發現所謂的老師與「林女」根本是吳男一人分飾兩角，且交往期間吳男仍持續詐騙另一名小玉女子（化名），再度得手11萬6千元，小美當場清醒並打電話告訴小玉事實，兩人決定憤而報警提告。

吳男到案後堅決否認有詐欺或性侵，堅稱自己透過「林女」分享的事情，都是過去幫其他人辦事的經驗，只是用假身份分享，還瞎扯小美是個成熟、有判斷力的女子，因此兩人發生性關係與交往都未違背小美意願。

但兩受害女子證稱，若在網路有陌生男子分享有老師可改運，絕對不會輕易相信，正是因為「林女」這個假身份才會相信，且過程中吳男為取信小美，還叫要她寫紙條猜內容，但卻利用「林女」身份去套出紙條內容，才因此取得小美信任。

宜蘭地方法院審理時認為，吳男僅圖一己私慾得到滿足，罔顧小美的身心健康及心靈感受，用虛構的網友經歷及靈異之事，讓小美在無法反抗的狀況下強制性交得逞，又分別對小美及小玉詐財共得手15萬9千元，手段相當惡劣，因此依強制性交罪判處3年10個月有期徒刑，詐欺取財部分則判處1年4個月可易科罰金，犯罪所得全部沒入。

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