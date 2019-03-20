會議上翹二郎腿　韓國瑜怒斥官員：像在夏威夷度假

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市長韓國瑜在市政會議上發怒，引發外界關注，高雄市長韓國瑜出席「反登革熱日」誓師大會時，被問到關於在會議上發飆的事情，韓國瑜表示，這位官員就像在夏威夷海灘，輕忽這個會議的重要性，才會發脾氣。

▲高市環保局副局長謝汀嵩。（圖／記者洪靖宜攝）

韓國瑜20日受訪時感覺得出還是帶點怒氣，他表示紀律顯得不夠，官員在會議上翹二郎腿、全身抖來抖去還東張西望，感覺就是在「夏威夷海灘」，不是在開會，希望所有官員不要「分藍綠」！這也是他第一次發脾氣。

▲高雄市長韓國瑜（左五）和環保局副局長謝汀嵩（右五），同時參加活動完全無交集。（圖／記者洪靖宜攝）

而這位在會議上被大罵的，就是現任環保局副局長謝汀嵩，謝汀嵩20日也出席了「反登革熱日」誓師大會，他受訪時表示，承認錯誤，當時在會議中閃神了，腳也有交叉，不過當時會東張西望，是想找認識的另一名副局長，事後已經向市長道歉。

韓國瑜、謝汀嵩兩人一同出席活動時並沒有特別互動，眼神也沒有交集，不過謝汀嵩過去是擔任殯葬處長，去年成功處理一名陳姓阿嬤，將老伴遺體放在自家靈堂300天，協助陳姓老翁完成入土為安的遺願，深受肯定，因此榮陞環保局副局長，但卻沒想到才上任沒多久，就被韓國瑜在會議上狠狠教訓一頓。