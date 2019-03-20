　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜賣水果「一出手」真情流露　網融化：怎麼那麼可愛～

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

地方中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜上任後，不遺餘力地行銷高雄農漁產品，除了2月底出訪星馬與當地超市簽下了1億元的農產品訂單外，19日更見證高雄市農會理事長蕭漢俊，與廣東潮州連都貿易公司董事長歐德壯簽訂「1年採購2億人民幣」的新鮮農產品、農產加工品及漁產品。席間韓國瑜好心情藏不住，還兩度出手整理桌面上展示的鳳梨及火龍果，這一幕也被民眾給捕捉PO網，直呼是「真情流露的韓市長」。

▲高雄市長韓國瑜見證簽約。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄市長韓國瑜見證簽約。（圖／記者洪靖宜攝）

19日見證簽約的韓國瑜向媒體表示，上午澳門供應商聯合會才表示，一年在高雄採購的商品預計將有上億元台幣，現在又多了這張台幣約10億元的訂單，他相信不管是農村還是蛋黃區的市民，應該都會非常開心。這也是他上任來金額最大筆的農漁訂單。

▲▼韓國瑜,簽約,10億,農產品,鳳梨,火龍果。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜後援會）

▲▼韓國瑜在儀式上的小動作被眼尖網友察覺。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜後援會，下同）

也許是見證10億合約簽下，韓國瑜好心情展露無遺，就連電視機前的民眾都發現了，將他在簽約儀式上的影片轉錄下來上傳到臉書社團「韓國瑜後援會」上，只見影片中的韓國瑜，不時盯著擺放在自己眼前的鳳梨、芭樂、蓮霧及火龍果，突然間他發現了鳳梨傾斜了，先是左右張望了一下，接著決定出手「撥亂反正」，而後也順便將火龍果喬正。這一幕讓眼尖的粉絲直呼，「看看我們可愛的韓市長，真情流露的韓市長」。

▲▼韓國瑜,簽約,10億,農產品,鳳梨,火龍果。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜後援會）

▲▼韓國瑜,簽約,10億,農產品,鳳梨,火龍果。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜後援會）

影片曝光後，不少支持者紛紛留言回覆，「怎麼那麼可愛，這些水果可是韓市長的心肝寶貝啊」、「農民的血汗成果，市長真當心肝寶貝」、「小動作也那麼得民心」、「雖然是個小動作，韓市長就是不做作，真的是真性情」、「就是覺得好可愛哦」、「真誠又有魄力的市長，真是令人喜歡」、「從喬正鳳梨、火龍果的細心動作，可以看出來韓市長對高雄的愛與光榮感」、「內心住著大男孩的市長」

▲▼韓國瑜,簽約,10億,農產品,鳳梨,火龍果。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜後援會）

【相關新聞】

影／韓國瑜上任以來最大筆！10億合約簽下來　高雄農漁推進「粵港澳大灣區」

韓流讓貨又賣出去了！　韓國瑜笑稱可以到澳門「選特首」

ET快訊
快訊／迪士尼、福斯正式合併！《X戰警》回歸《復仇者》
法比歐認愛翹臀台灣妹！「2舉動寵翻女友」鬆口曝：想結婚
吳亞馨掉半球…鏡面反射「半裸男」！杜拜奢華行程曝光

關鍵字：韓國瑜,農漁產品,簽約,10億

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

返家驚見女友床戰舊愛　他殺死情敵前「抽菸2分鐘」多判7年徒刑

急煞逼車畫面曝！「他擋道不讓路」　運將狂追男大生1.5公里　

高雄最狂阿嬤！騎電動車載大床墊「一路磨」　警傻眼：無法可罰

女檢座命令被告張腿揉乳「下面溼溼」採證　地檢：不構成性騷

影／吃麥當勞漢堡舌頭流血...吐出一根針！店家回應讓原PO喊「我的天」

快訊／基隆雨衣匪搶超商　19日清晨留遺書「不想再被關」上吊身亡

影／FRIDAYS驚傳偷拍！藏行車記錄器拍10多人　女同事「黑絲美腿」入鏡

19歲未婚小媽媽陪酒賺錢！　「2個月大兒」託15歲姊妹照顧

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖？

新式身分證不放國旗？　藍委哽咽不排除明年推公投

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

南韓大創「迷你洗衣機」爆紅！ 自動運轉排水、洗化妝刷不用動手

地上銀河！整片山林光舞秀　嘉義縣「螢火蟲季」4月登場

家長違規過馬路！小孩脫手遭撞　網友憤怒：你們全家都是三寶？

慘受鄭俊英牽連..上韓網熱搜　TWICE志效爆機場淚崩

鬆獅見家人要出門乖坐等上車　 阿公2次零食拐騙：不能跟啦！

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖？

新式身分證不放國旗？　藍委哽咽不排除明年推公投

領表選立委　王鴻薇：當選要讓陳水扁回監獄

竹市議會激戰　劉康彥質疑議長許修睿：被刪預算不開心公審市長？

獨／滿滿台灣的《島耕作》！弘兼憲史竟被「發爐」嚇傻

賴清德緬懷從政「啟蒙老師」陳定南　展現惜情一面

民進黨初選起跑　賴清德參訪陳定南紀念園區：緬懷清廉勤政

屏東音樂節卡司爆強！三大天后＋魏如萱產後首唱

綠委連署挺英逼退賴清德　陳水扁：陷蔡總統於不義

美方對柯文哲好奇　林濁水：赴美功課勉強過關

還需時間休息　李宗偉確定退出大馬公開賽

奧克拉荷馬第一人！　雷霆21日正式退休柯里森球衣

醜鞋風潮！New Balance數字潮鞋新作　增4CM顯長腿

保險局拍板！　小額終老保險增保額、開放每人可買2張

投資人注意了！逐筆交易擬真平台25日開始練兵　提供盤後下單測試

小黃硬闖平交道！火車「撞屁股」　警持撞斷保險桿找人

柯文哲全程參與大甲媽祖遶境　傳途中會政壇大咖？

桃猿吉祥物突如其來熊抱　蔡英文驚訝：我的隨扈在哪裡

批新課本難產、放水　 教團：新課綱應分階段實施109年再實施

星・上妝／36歲深田恭子演活25歲老師，完美凍齡就靠「3招」

政治熱門新聞

台灣有變嗎？他列17條小英政績..

韓國瑜會議上飆罵原來被罵的是他

最美村姑敗選！母爆料遭阿扁出賣

立法院「人全不見」剩黃國昌　網..

2億合約！高雄產品粵港澳大灣區

2020換發新身分證　將會取消..

韓國瑜是務實水果行銷王　羅智強..

韓國瑜賣水果「一出手」真情流露..

蔡英文三年改變台灣什麼　網：薪..

蔡英文應戰賴清德　急召高層官邸..

柯P室友：首次見他竟讀高級化學

賴清德參戰2020　爆出3祕辛

保皇派怎看賴清德選總統？　卓榮..

黃國昌獨守立院　主席台上睡著了

更多熱門

相關新聞

徵召韓國瑜願當副手？朱立倫：不求位置

2020總統大選，國民黨目前表態的參選人有前新北市長朱立倫、前立法院長王金平等人。朱立倫19日受媒體專訪時，被問及是否願意擔任他人副手？朱立倫表示，會全力協助黨提名的候選人，「不求任何位置」，不為個人考量，只求台灣、中華民國更好。

吳敦義肯定韓流　否則深綠選區差距不會那麼小

韓國瑜會議上飆罵原來被罵的是他

賴清德參戰2020　爆出3祕辛

韓國瑜是務實水果行銷王　羅智強：他酸任他酸

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

「佳里小7店員」結帳突跑走！下一幕暖爆

國會惡狼硬上2女記者　「不舉」未得逞

雲林醫北海道被打到腦震盪　「到台灣繼續打」

勝利「台灣神祕貴婦金主」曝光！

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

細菌人的牙齒不是牙齒！《麵包超人》31年新發現

快訊／三重深夜傳槍響！惡煞談判開槍燒車

台灣有變嗎？他列17條小英政績：選對人了

極品辣媽抱兒子洗澡「邪惡雪球照」！　95％激似曾愷玹

林依晨辣曬「比基尼」腰瘦背影　網看傻：好性感

網友認證「最不想娶」女生Top10！

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

楊祐寧爆穩交「周興哲前女友」！女方超辣真面目曝光

目睹女友戰舊愛！他抽菸後捅死小王

女人才懂！月經沒來摸妹屁股秒噴血

更多

最夯影音

更多

酒駕修法延宕　黃國昌佔主席台怒吼：沒人上班？

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

油門當煞車踩！倒車暴衝釀5連撞 無辜騎士慘遭「夾心式撞擊」甩飛

爆量活蛤蜊、手搖杯喝到飽！ 台北超狂小火鍋每鍋130元起

開門目睹女友戰舊愛！男氣到崩潰 出門冷靜「抽菸2分鐘」回頭捅死小王

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面