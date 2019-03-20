韓國瑜賣水果「一出手」真情流露　網融化：怎麼那麼可愛～

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高雄市長韓國瑜上任後，不遺餘力地行銷高雄農漁產品，除了2月底出訪星馬與當地超市簽下了1億元的農產品訂單外，19日更見證高雄市農會理事長蕭漢俊，與廣東潮州連都貿易公司董事長歐德壯簽訂「1年採購2億人民幣」的新鮮農產品、農產加工品及漁產品。席間韓國瑜好心情藏不住，還兩度出手整理桌面上展示的鳳梨及火龍果，這一幕也被民眾給捕捉PO網，直呼是「真情流露的韓市長」。

▲高雄市長韓國瑜見證簽約。（圖／記者洪靖宜攝）

19日見證簽約的韓國瑜向媒體表示，上午澳門供應商聯合會才表示，一年在高雄採購的商品預計將有上億元台幣，現在又多了這張台幣約10億元的訂單，他相信不管是農村還是蛋黃區的市民，應該都會非常開心。這也是他上任來金額最大筆的農漁訂單。

▲▼韓國瑜在儀式上的小動作被眼尖網友察覺。（圖／翻攝自Facebook／韓國瑜後援會，下同）

也許是見證10億合約簽下，韓國瑜好心情展露無遺，就連電視機前的民眾都發現了，將他在簽約儀式上的影片轉錄下來上傳到臉書社團「韓國瑜後援會」上，只見影片中的韓國瑜，不時盯著擺放在自己眼前的鳳梨、芭樂、蓮霧及火龍果，突然間他發現了鳳梨傾斜了，先是左右張望了一下，接著決定出手「撥亂反正」，而後也順便將火龍果喬正。這一幕讓眼尖的粉絲直呼，「看看我們可愛的韓市長，真情流露的韓市長」。

影片曝光後，不少支持者紛紛留言回覆，「怎麼那麼可愛，這些水果可是韓市長的心肝寶貝啊」、「農民的血汗成果，市長真當心肝寶貝」、「小動作也那麼得民心」、「雖然是個小動作，韓市長就是不做作，真的是真性情」、「就是覺得好可愛哦」、「真誠又有魄力的市長，真是令人喜歡」、「從喬正鳳梨、火龍果的細心動作，可以看出來韓市長對高雄的愛與光榮感」、「內心住著大男孩的市長」

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