若徵召韓國瑜願當副手？朱立倫：不求位置全力協助

▲朱立倫。（圖／記者林敬旻攝）



政治中心／綜合報導

2020總統大選，國民黨目前表態的參選人有前新北市長朱立倫、前立法院長王金平，至於呼聲極高的高雄市長韓國瑜雖不領表登記參選，但黨主席吳敦義仍表示不排除徵召。而朱立倫19日受媒體專訪時，被問及若初選結果不如預期，黨中央仍執意徵召他人選總統，是否願意擔任他人副手？朱立倫表示，如果不是他，會全力協助黨提名的候選人，「不求任何位置」，也不為個人考量，目標不變，只求台灣、中華民國更好。

朱立倫欲角逐2020總統大位，昨接受《蘋果》專訪時，談到未來施政的主張，他表示，「未來施政主打的是經濟牌」，要對抗民進黨台獨、恐中的政治牌，希望能夠帶領人民經濟、生活更美好，要「Power Up Taiwan」。

近日國民黨內徵召韓國瑜的聲浪不斷，朱立倫認為，「黨中央若要徵召認為最強的候選人，就趕快做決定」，明年1月就投票，民進黨下月17日就公告總統候選人，有近9個月時間準備，若國民黨初選往後延，還有多少時間可全台競選？，若要初選，大家按照初選辦法走，別變成黨內互打不要錢，否則支持者也會有意見。

若初選結果不如預期，國民黨中央仍執意徵召他人選總統，朱立倫被問及是否願意擔任他人副手，他表示，會全力以赴讓自己變得最強，如果不是他，會全力協助黨的提名候選人，「不求任何位置」，也不為個人考量，目標不變，只求台灣、中華民國更好。

對於賴清德18日突拋參選2020震撼彈，並直接叫陣韓國瑜來場君子之爭，朱立倫認為，賴清德稱自己是「務實台獨工作者」，可能擔任行政院長還無法實現台獨目標，才要直接競選總統，宣布台獨，他強調，「對於賴清德當總統是否宣布台獨，以及特赦前總統陳水扁的主張，都應該說清楚。」

針對2020總統大選，國民黨太陽們喊出多項政策，吳敦義日前主張「簽署兩岸和平協議」，朱立倫拋出「重啟核四」，王金平則喊出「二次年改」。對此，朱立倫昨受訪時一一表達看法。

朱立倫日前拋出重啟核四，與先前反核四的說法不同，他昨重申能源政策，表示若擔任總統，會先盤點所有能源供給，「絕對不能缺電」，避免產業、民生面臨最大危機，接著是考慮民眾健康，不能讓人民「以肺發電」，火力發電配比要合理化，最後則是「在繼續使用核電的情況下，一定要堅持核安」。

吳敦義曾說若國民黨重返執政，將簽署兩岸和平協議，以緩和僵持的兩岸關係，對此，朱立倫說，「這協定只要確定是和平、是民眾關心的議題都能做成」，這是我們要達到的目標，只要我做總統的一天，兩岸一定是和平、合作的，「中華民國憲政體制一定被堅持維護」。

對於王金平喊出二次年改，朱立倫認為，「年改基金問題最嚴重的是勞保，而非軍保或退撫」，民進黨選擇性年改，造成職業之間的矛盾跟對抗，他主張基金走向國際專業，讓國際投資市場，成長率會從2％增加到4%到6％，退職人員退休金和現職薪水也應脫鉤，財政問題就可解決，他強調，「政府不應拿勞退等基金當作護盤工具，因為這些是屬於大家的退休金」。