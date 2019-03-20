領表參加國民黨立委初選　王鴻薇：當選要讓陳水扁回監獄

▲王鴻薇領表登記參選，爭取立委提名。（圖／王鴻薇辦公室提供）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員王鴻薇20日前往國民黨領表登記，爭取台北市第七選區初選提名，她強調當選一定會讓前總統陳水扁回中台中監獄，同時也預告將發出10萬張文宣連署，徵召高雄市長韓國瑜參選2020總統大選，要讓韓流力抗前行政院長賴清德的「毒瘤」。

王鴻薇表示，最近賴清德登記參選民進黨總統初選，第一時間喊出要特赦陳水扁，是受刑人保外就醫，不過陳水扁趴趴走，不斷利用直播幫郭國文輔選，還支持蔡英文選總統，完全違反保外就醫四不原則，「不談政治話題」，但是現在陳水扁已經完全逾越司法最低的底線，賴清德還講出要特赦陳水扁。

王鴻薇表示，「未來進立法院，一定要阿扁回台中監獄」，陳水扁已經完全不符合保外就醫的資格，賴清德是擁抱台獨擁抱貪腐的政治人物，賴清德絕對不是他所說的清流，賴清德是台灣的毒瘤，賴清德非常有可能脫穎而出成為民進黨候選人，未來2020這場選戰，支持也希望韓流對抗毒瘤，這場2020不免會成為「韓戰」！

王鴻薇表示，要讓韓國瑜有機會代表國民黨參選，她要發出10萬張文宣，會有10萬長支持韓國瑜參選2020的臉署書，也可以加入她的LINE@進行連署。