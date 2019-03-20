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海上14小時驚魂　海巡署巡邏艇「拖」回擱淺膠筏

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▲▼ 海巡署,台東,恆春,坤棟號,膠筏,擱淺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲海巡署台東、恆春海巡隊接獲護送坤棟號膠筏平安返抵後壁湖漁港。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣恆春籍膠筏「坤棟號」因機械故障昨19日凌晨零時許，在台東小蘭嶼西方岸際擱淺，海巡署獲報出動台東、恆春海巡隊接力14小時護送，讓該膠筏平安返回後壁湖漁港，期間因風浪很大，拖帶的纜繩數次斷裂，險象環生。

▲▼ 海巡署,台東,恆春,坤棟號,膠筏,擱淺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼海巡署護送故障膠筏。

▲▼ 海巡署,台東,恆春,坤棟號,膠筏,擱淺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春籍膠筏「坤棟號」因機械故障後，幸由附近友船「坤龍號」協助脫困，脫離岸邊，交由海巡署台東及恆春海巡隊巡防艇接力協力戒護。

台東海巡隊PP10056艇接獲訊息，於早上8時30分時與「坤」船會合，並在該膠筏旁亦步亦趨戒護至鵝鑾鼻外海約12浬處，再交由恆春海巡隊PP3535艇接手持續戒護。

但由於19日海象惡劣(陣風達8級、浪高約2-3公尺)，膠筏在通過鵝鑾鼻海域浪區時，造成拖帶的纜繩數次斷裂，險象環生，為免膠筏翻覆，PP3535巡防艇驚險適時將艇上最粗的纜繩拋給「坤」船使用拖帶，順利讓兩艘膠筏安全通過鵝鑾鼻險惡的浪區，當日晚間10時兩艘膠筏平安地進入後壁湖漁港，結束長達14小時的驚魂。

恆春海巡隊表示，無論漁船或遊艇平時應加強機械維保並隨時注意氣象變化及海域狀況，以防範意外發生，如有需要救援及該隊服務事項，可透過「118」服務專線報案或透過台灣區漁業廣播電台通報，海巡署及相關單位將派員立即前往協助。

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關鍵字：海巡署,台東,恆春,坤棟號,膠筏,擱淺

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