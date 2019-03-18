穩鵬號漁船喋血千里緝兇　署長陳國恩：海巡弟兄辛苦了

記者吳奕靖／高雄報導

東港籍「穩鵬號」漁船發生喋血案，才剛上任的海巡署長陳國恩當機立斷，派出海巡特勤隊前往緝兇，現在順利成功將嫌犯帶回了台灣，海巡署長陳國恩不敢居功，僅低調表示：「海巡弟兄真的很辛苦，謝謝」，相當體恤下屬辛勞。

▲海巡署長陳國恩（畫面右）低調不敢居功，把光環讓給自己海巡弟兄 。（圖／記者吳奕靖攝）

海洋委員會海巡署艦隊分署18日上午召開記者會，行政院副院長陳其邁也到場勉勵，陳國恩把光環讓給了長官，非常的低調，不過這起海上喋血案發生的時候，陳國恩才剛接任海巡署長，第一時間他不同記者會低調的態度，相當果決的派出海巡特勤隊以及巡護八號緊急出發救援。

▲海巡署長陳國恩感謝自己海巡弟兄，說聲「感謝有你們」 。（圖／記者吳奕靖攝）

陳國恩回想當時為何會這麼果決，他透露，海巡署的任務就是「鞏固漁權、保護漁民」，漁民在海上作業非常艱難，所以不管在任何海域，「就算是萬里，都要派海巡特勤隊萬里尋兇」一切就是要照顧漁民跟保護漁民。這一次能夠順利完成任務，陳國恩表示感謝海巡隊員們，不遠千里，總共有26天的時間、跑了一萬四千公里的航程，他們在海上都非常辛苦、而且還實施攻堅救人，「感謝有你們，辛苦了。」

▲海巡署長陳國恩感謝自己海巡弟兄，說聲「感謝有你們」 。（圖／記者吳奕靖攝）