「減」垃圾比「撿」垃圾更重要！　海巡官兵科技之旅有了新感受



圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

在台灣，有一群人，守護著環島長約1139公里的海岸線安全與環境維護，他們是大都由官兵組成的海洋委員會海巡署的成員，每年，為保護美麗海岸線，發起淨灘、推動環保，已落實在海巡官兵的勤務與生活中。

3月15日，位於台中花博外埔園區的「大愛環保科技人文館」，出現50多位海巡署中部分署官兵同仁，希望能透過一趟環保學習、體驗與參訪之旅，「讓守護海岸的官兵，也能落實為承擔維護環保的尖兵」。

海巡署中部分署副分署長劉峻雄，於3月15日帶領51位海巡同仁來到台中花博，利用公假走進「大愛環保科技人文館」，讓平常守護海岸安全的海巡同仁，探討不同的環境教育，一同愛護地球。

一站站的聆聽志工專業的解說，一區區的參觀環保回收化無用為有用的驚奇，一位位體驗環境保護與維護對永續生活的關聯性，一趟環保知性之旅，帶隊參訪的副分署長劉峻雄表示，走進來才知道如此神奇的感動，平常說環保，不如走一趟「大愛環保科技人文館」親自感受，愛地球不是說說而已，要由自身做起，節能減碳、垃圾分類、回收再利用，再創經濟價值及生命價值。

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劉峻雄副分署長表示，「看到、知道，更要做到」是今天走進「大愛環保科技人文館」最真實性的感受。為加強同仁對環境保育及認知規劃，海巡同仁參訪「大愛環保科技人文館」，透過實際操作及導覽能走出小愛，對環境付出大愛，期盼在學習參訪中能達到「共知、共識、共行」，一起愛護大地及生活環境。

海巡官兵表示，日常時，海巡同仁也做環保、淨灘，杜絕垃圾增加，走進「大愛環保科技人文館」後，覺得「減」垃圾比「撿」垃圾更重要，一般民眾人手一瓶、隨手一丟，真的要呼籲減少使用一次性消耗產品。