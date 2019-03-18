直擊／海委會李仲威要求「重罰底拖船」　陳國恩：再遠也要扣回來

記者吳奕靖／高雄報導

海洋委員會主委李仲威搭小艇來到旗津參加巡護八號緝兇返國記者會，才一下船看到海巡署長陳國恩招呼還沒打，第一句話就開始交代要對「底拖船」進行宣誓跟教育，因為底拖船對海洋生態的破壞非常嚴重。

▲3月10日闖進東沙海域的中國籍底拖船，海委會主委李仲威交代要嚴懲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

李仲威相當嚴肅強調，底拖船是全世界都禁止使用的船，而且這一次還跑到東沙海域，把整個辛苦復育的珊瑚都破壞了，所以要利用這次的機會進行宣導，而且還要對底拖船進行最重的處罰。

海巡署長陳國恩表示，就是最近在東沙海域查扣了一艘中國大陸籍漁船，而這艘船就是底拖船，利用拖網的方式來拖珊瑚礁內的魟魚，嚴重破壞海洋生態，陳國恩說：「再遠也要把它扣回來查辦，要警告這些底拖船，不可以這樣做」，所以將會採取最重的刑罰來處罰。

▲3月10日闖進東沙海域的中國籍底拖船，海委會主委李仲威交代要嚴懲 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

陳國恩所說的底拖船，就是10日發現有一艘中國大陸籍「閩龍漁61028」號漁船侵入台灣東沙海域，使用破壞海洋生態甚鉅的滾輪式底拖網，濫捕高雄市政府公告禁止採捕的物種，包括魟魚3隻、軟珊瑚17公斤、海樹44公斤，海巡署監控攔查，押解「閩」船返回高雄港，依違反兩岸人民關係條例、漁業法、入出國及移民法及國家公園管理法移送法辦，是海洋國家公園管理處2007年成立後的首起案件。