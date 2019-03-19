紓解祭祖車潮　羅東鎮免費接駁專車服務

▲▼為紓解羅東壽園法會及清明祭祖車潮，羅東鎮公所提供免費祭祖接駁專車服務外，也提供掃墓工具小鋤頭、鐮刀、小水桶、掃帚、手套等工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮公所，為紓解羅東壽園法會及清明祭祖車潮，16日起至4月5日止，每逢例假日約計提供近70輛次之清明祭祖免費接駁專車服務，並於接駁站搭設帳棚，備候車椅、礦泉水供民眾使用。

羅東鎮公所表示，羅東壽園法會及清明祭祖接駁站設於冬山鄉進偉路「玉尊宮停車場」、三星鄉大埔中路「東興科技」公司廠區、「羅東鎮火車站」前站廣場等定點接駁，另春祭法會當天（4月4日）於羅東鎮興東路「中山公園」廣場前増設一處接駁站，請民眾多多利用。

往年壽園例假日祭祖人潮都集中於上午8時起至上午11時之時段，提醒民眾儘量避開壽園交通尖峰時段，善用非假日及假日下午離峰時段，蒞臨園區使人潮、車輛暢通，人人快樂方便祭祖。

另為服務提前祭祖民眾及紓解祭祖人潮自23日起至法會當日，每逢例假日壽園寶塔區，除將提早於每日上午6時開放民眾入塔祭祖外，於三星鄉玉尊路（3k至4k）路段，商請廣興派出所員警及羅東鎮維安社區守望相助隊支援實施交通管制措施，以紓解車流與人潮。

春祭法會公所除提供祭祖接駁專車外，配合節能減碳環保措施，持續推動紙錢集中減量，冀望以「紙錢集中燒，子孫庇佑不會少」之措施，達成節省減碳之目標。

另傳統土葬區墓園，已派員進行墓道及墓塚雜草清除工作，並於中央停車場提供掃墓工具小鋤頭、鐮刀、小水桶、掃帚、手套等工具，飲水站則分設於寶塔1樓服務中心中庭、接駁車乘車處及懷德禮廳前歡迎民眾多利用。