　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

紓解祭祖車潮　羅東鎮免費接駁專車服務

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼為紓解羅東壽園法會及清明祭祖車潮，羅東鎮公所提供免費祭祖接駁專車服務外，也提供掃墓工具小鋤頭、鐮刀、小水桶、掃帚、手套等工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼為紓解羅東壽園法會及清明祭祖車潮，羅東鎮公所提供免費祭祖接駁專車服務外，也提供掃墓工具小鋤頭、鐮刀、小水桶、掃帚、手套等工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東鎮公所，為紓解羅東壽園法會及清明祭祖車潮，16日起至4月5日止，每逢例假日約計提供近70輛次之清明祭祖免費接駁專車服務，並於接駁站搭設帳棚，備候車椅、礦泉水供民眾使用。

羅東鎮公所表示，羅東壽園法會及清明祭祖接駁站設於冬山鄉進偉路「玉尊宮停車場」、三星鄉大埔中路「東興科技」公司廠區、「羅東鎮火車站」前站廣場等定點接駁，另春祭法會當天（4月4日）於羅東鎮興東路「中山公園」廣場前増設一處接駁站，請民眾多多利用。

往年壽園例假日祭祖人潮都集中於上午8時起至上午11時之時段，提醒民眾儘量避開壽園交通尖峰時段，善用非假日及假日下午離峰時段，蒞臨園區使人潮、車輛暢通，人人快樂方便祭祖。

另為服務提前祭祖民眾及紓解祭祖人潮自23日起至法會當日，每逢例假日壽園寶塔區，除將提早於每日上午6時開放民眾入塔祭祖外，於三星鄉玉尊路（3k至4k）路段，商請廣興派出所員警及羅東鎮維安社區守望相助隊支援實施交通管制措施，以紓解車流與人潮。

春祭法會公所除提供祭祖接駁專車外，配合節能減碳環保措施，持續推動紙錢集中減量，冀望以「紙錢集中燒，子孫庇佑不會少」之措施，達成節省減碳之目標。

另傳統土葬區墓園，已派員進行墓道及墓塚雜草清除工作，並於中央停車場提供掃墓工具小鋤頭、鐮刀、小水桶、掃帚、手套等工具，飲水站則分設於寶塔1樓服務中心中庭、接駁車乘車處及懷德禮廳前歡迎民眾多利用。

▲▼為紓解羅東壽園法會及清明祭祖車潮，羅東鎮公所提供免費祭祖接駁專車服務外，也提供掃墓工具小鋤頭、鐮刀、小水桶、掃帚、手套等工具。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

ET快訊
鄧紫棋「美國見網友」！一看合照超大咖網傻了：太強大
愛吃重鹹！1家7口都長腸息肉　醫警告這些食物別碰
蔡依林喊戀愛了！對象是超帥鮮肉：感受到向日葵陽光

關鍵字：羅東鎮,祭祖,專車

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／吃麥當勞漢堡舌頭流血...吐出一根針！店家回應讓原PO喊「我的天」

快訊／基隆雨衣匪搶超商　19日清晨留遺書「不想再被關」上吊身亡

影／FRIDAYS驚傳偷拍！藏行車記錄器拍10多人　女同事「黑絲美腿」入鏡

19歲未婚小媽媽陪酒賺錢！　「2個月大兒」託15歲姊妹照顧

被稱黑道大哥女人　女房東張淑晶告贏時報周刊獲賠15萬

路倒「長髮女」下身光溜溜　女警靠近一看超尷尬...是男的

台灣青年學生英文物理辯論賽　協同中學總冠軍暨雙金牌

麵食高手齊競技　雲集嘉藥較勁顯神通

竹崎高中不畏少子化招生逆勢成長　爭取教室和校舍增建

假冒行員電話行騙　歸仁警聯手商家阻詐！

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

台灣青年學生英文物理辯論賽　協同中學總冠軍暨雙金牌

麵食高手齊競技　雲集嘉藥較勁顯神通

竹崎高中不畏少子化招生逆勢成長　爭取教室和校舍增建

假冒行員電話行騙　歸仁警聯手商家阻詐！

新竹市立棒球場完成招標　魏應充拜會林智堅討論合作可能

瓦斯行前員工　疑不滿老東家搶店內現金　

清明連假搭乘葛瑪蘭最划算！　全票最低81折優惠

紓解祭祖車潮　羅東鎮免費接駁專車服務

幫農民找出路　葉宜津「東山隊」力推東山咖啡

糊塗父母半夜吃宵夜　7歲童睡醒找父母被反鎖屋外

藥妝店買乳液！急性女回家一看「液體剩1/3」崩潰　網驚嘆：店員更瞎...

韓流讓貨又賣出去了！　韓國瑜笑稱可以到澳門「選特首」

這！就是美女／飛進球場的電眼精靈　黃皮皮甜美呆萌全都有！

教官嚴肅臉講課...桌下「一團黑黑」蠕動！屏科大學生憋笑中

每天2杯手搖飲「早死風險增63%」！　哈佛研究：喝越多死越快

11歲「小梅西」跑步機上展盤球神技　在熱刺踢球還是Nike大使

熱湯無限續！台南傳統割包小店　吃得到全台僅有的豬舌包

回應達賴喇嘛　陸外交部：活佛轉世應遵守國家法律

新華社：蔡英文汙名化一國兩制　暴露面對民意的不安

創意家329接案171億　預售平盤、新成屋降價10%以內

大逆轉／沒錢多買機票！　失業男阻妻同赴美抓狂緊跟「4樓狠扔」

地方熱門新聞

酒測2.43抽血變0　這東西惹..

郭董吃燒肉臉紅笑：是韓國瑜請客..

迎接全期開幕　華泰名品城聯合徵..

獨／晚參選在這！韓國瑜帶郭董來..

番薯比籃球大！中埔農友4個月種..

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

三星兒童節　送雙色兩用包

九龍大樓24死　白布條掀恐怖傳..

顏清標當阿祖！長孫女19歲已訂..

賴清德角逐總統　國民黨團予以祝..

台二線電纜下地化　金山市區天際..

高雄怪客亂攻擊　30國中生遭推..

秀秀農場有機芭樂　溫柔又健康

更多熱門

相關新聞

返鄉專車離譜　劉櫂豪要台鐵改善

台鐵局春節台東實名制返鄉及返工列車各3列次，但是行車時間高達7小時，許多台東鄉親紛紛抗議，認為名為便民實為懲罰，台東縣立委劉櫂豪9日向台鐵局張政源局長表達強烈不滿，要求改善。台鐵局張政源局長允諾，將研議再調度4列次4.5小時自強號列車納入返鄉及返工實名制班表，並於近期內公布。

泰流亡前總理盈拉　在汕頭當董座

台東春節返家專車　春節前後共6列次

網揭返鄉專車違法陰謀論　神秘時間點也太巧

返鄉專車遭檢舉被約談！司機：我哪錯？

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 酒駕修法 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

2020換發新身分證　將會取消國旗

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

TWICE志效被爆機場淚崩　粉絲心疼：妳要堅強

「香港飛魚」練泳猝死得年26

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面