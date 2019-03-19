▲▼ 新北「勞動教育學院」免費招生，理性面對創造勞資雙贏。（圖／資料照／新北市勞工局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

勞資會議怎麼開漂亮又有實益？技巧就在新北勞動教育學院！新北市勞工局自2013年起，為提升勞資會議實施效益，透過「勞動教育學院」，開辦一系列專業課程，2019年第1學期現在招生中，歡迎來加入。

新北市勞工局表示，勞動基準法修正之後，勞資會議被賦予更多協商重任，因此在「初階班」設置包括勞動基準法簡介、工作規則探討及案例解析等基礎課程，「進階班」則有勞資會議運作及常見爭議問題類型、性別工作平等法令說明、職業安全衛生法及勞動檢查實務等課程。

更在2017年開辦「精進班」，以現場模擬會議的課程運作方式，讓勞資雙方角色扮演，學習談判與協商技巧，輕鬆成為勞資會議專業玩家。此外，勞動教育學院也設有「勞動專題研討」針對勞動事件法解析、勞動基準法修法及AI人工智慧發展衝擊勞動市場等近期很夯的議題，邀集知名勞動法學者分享演講，絕對收穫滿滿。

2019年第1期新北勞動教育學院現正熱烈招生中，只要您是新北市轄內事業單位勞資會議代表皆可優先參訓，名額有限，請儘快報名。課程即日起開始受理報名，有意參訓者請備妥相關資料至新北勞動雲-勞動教育平臺https://ilabor.ntpc.gov.tw/cloud/LaborLawEdu網路報名登記。