快訊／600機師罷工「航班狂取消」！交通部出手…華航勞資11日17時再啟談判

記者鄒鎮宇／綜合報導

華航機師發動罷工第3天，航班不斷取消、停飛至少22餘班次，初估至少影響3800多名旅客，而華航內部人員更是號稱200人「反對罷工」抗議，引起熱烈討論。對此，交通部表示，華航勞資雙方11日將再啟協商會議，預計是下午17時。

▲桃園機師工會理事長李信燕回應華航員工到交通部抗議的議題，重申訴求。（圖／記者范綱儀攝）

華航機師自8日開始啟動史上首次罷工，提出資方改善疲勞航班等5大訴求，交通部9日協調工會與華航協商，但雙方溝通6小時仍未達共識，決定繼續罷工。根據機師工會統計，截至上午7時收到的檢定證已逾600張，代表超過3成的機師都響應罷工行動。

機場公司指出，截至下午5時止，共有15架華航班機取消，包含出境11航班、入境4航班，另有一架延遲出境，影響旅客2924人，明（11）日目前有26航班取消，再創新高，影響旅客恐約近5000人。

交通部表示，希望華航勞資雙方11日可以重回談判桌。對此，工會理事長李信燕也回應，勞資隨時可以相談，要求的飛行時間7小時以上改3人派遣，華航則是希望定義在8小時以上等條件，希望資方可以再來討論。

交通部指出，11日上午9時30分將朝開第3次應變會應，而華航勞資雙方的會談將訂在下午17時。

▲不滿華航機師罷工，華航內部員工集結抗爭。（圖／記者許展溢攝）