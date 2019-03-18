快訊／高雄飯店傳房客墜9樓！巡邏警以為路倒　上前一看驚見血泊

桃園國際機場18日凌晨0時40分許發生一起夫妻墜樓事故。32歲華裔美籍萬姓男子，疑似不滿33歲台灣籍張姓妻子多次阻撓返美，竟將妻子從4樓拋下，隨後站上扶手以跳水式跳樓，2人被緊急送往醫院治療，方才經桃園敏盛醫院急診醫師評估，萬男已可出院，但他不願配合，警方只好將他強制帶上警車，準備帶回航警局偵訊，過程中萬男更大喊，「這不是警車，我不要出院」，至於張女則已轉院至林口長庚醫院。