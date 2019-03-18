快訊／高雄飯店傳房客墜9樓！巡邏警以為路倒　上前一看驚見血泊

社會中心／綜合報導
高雄市新興區一間飯店18日深夜10點驚傳房客墜樓！當時保安大隊執行巡邏勤務，看到一名男子倒臥飯店前馬路，原以為只是單純路倒，不料上前關切竟赫見男子倒臥血泊，立刻叫救護車送醫。
根據《蘋果日報》報導，該飯店位在中正四路，墜樓男子是35歲孫姓房客，疑從9樓墜落，到院前已無呼吸心跳，目前還在搶救中。至於確切案情為何，警方將進一步調查釐清。
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