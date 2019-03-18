嘉義縣擴大補助汰舊換新節能電器　預計超過3000戶受惠　

▲嘉義縣節電活動開跑，預計超過三千戶受惠。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣節電補助開跑！縣長翁章梁18日宣布除了原有的服務業、政府機關及學校外，將擴大補助一般住宅汰換冷氣、電冰箱及電熱水器等，預估嘉義縣將有超過3000戶（處）受惠，嘉義縣環保局特別商請家電業及大賣場，提供民眾代辦或直接折扣服務，精簡申請補助表格，以免政府美意打折扣，申請全國最簡便，揪感心，歡迎民眾今年12月7日前踴躍提出申請。

張根穆指出，這次擴大補助一般住宅汰舊換新申請家電產品須符合一、二級能效，冷氣及電冰箱每台最高補助3,000元，電熱水器每台最高補助2,000元；嘉義縣為照顧弱勢族群，特別針對中低或低收入戶住宅需求及經濟能力，汰舊換新冰箱將享有至少90％以上補助，並針對服務業汰換冷氣、老舊辦公室照明及裝設能源管理系統提供補助。

為了簡化申請程序，不讓民眾舟車勞頓，翁章梁宣布考量嘉義縣幅員廣大，老人人口比例偏高，番路、竹崎、大埔等偏遠地區民眾必須長途跋涉將相關書面文件送到環保局申請補助，勞民傷財，環保局用心規劃多元便民申請管道，與販賣業者合作，即日起，民眾只要備妥相關文件，向14家願意配合的家電販賣業者(公告於環保局網站)購買補助產品，就可享有現場折抵補助金，或由販賣業者代為審查送環保局提出申請，免除民眾繁雜的申請程序，堪稱全國最便利的節能補助方案。

翁章梁指出，一般家戶補助節能電器是大家期待已久的政策，節能減碳很重要，不但省荷包，還能減輕國家整體的用電壓力，國家的能源政策是要往乾淨的能源方向前進，不希望過度依賴核能和燃媒發電，以免對環境造成危害。

嘉義縣環保局統計指出，前期補助服務業、政府機關及學校已汰換燈具5,970盞及冷氣1,162台，年節電量達149萬度，若以1度電3元計算，約省下450萬電費。

張根穆說，民眾若汰換家中老舊電器，以節電量5級的冷氣機汰換成1級的冷氣機為例，1年可省下2400元的電費，窗型冷氣汰換成節能分離式冷氣，夏日節電省錢效益將會更明顯，節約能源的同時，也為自己省下荷包，機關學校及企業汰換燈具還可以提高學童學習與員工工作品質，一舉數得。

環保局強調，首次擴大補助一般家戶，加上南部地區進入夏季天氣將越來越炎熱，預期民眾申請將十分踴躍，但補助金額有限（總數2000萬元），呼籲大家盡早提出申請，申請資料可至「嘉義縣環境保護局好康專區」下載。