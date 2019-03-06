宜蘭首創畢旅基金大作戰　家戶平均節電近4％

▲▼2018年宜縣夏月節電「畢旅基金大作戰」競賽」，6日舉辦頒獎典禮，參加學生家戶整體節電率達3.6％，節能成果斐然。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣府2018年舉辦宜縣夏月節電「畢旅基金大作戰」競賽」，6日舉辦頒獎典禮，得獎有團體計34組、個人50人，頒出近百萬獎金。縣長林姿妙表示，參加學生家戶整體節電率達3.6％，節能成果斐然，期透過能源教育和學童一起拚出節電好生活，住得舒適又能省荷包。

宜蘭環保局與教育處共同主辦「畢旅基金大作戰」競賽，以宜蘭縣轄內國中小及高中職部分年級學生為對象，節電獎金作為畢業旅行的基金為誘因，共計23所學校、46支隊伍、760名學生參與，學校參與率高達20.5％。

競賽結果有6成參賽家庭在溫度最高的6至11月競賽期間達節電成效，僅半年就節電9萬餘度，預估每年可節省近50萬電費（以2.5元計算）。

搭配競賽環保局也與在地的NGO合作，從能源教育之啟發，讓學童了解為何要進行節電行動，有全面的認識及多元思考。在獎金誘因與實際能源教學的搭力與推力配合下，帶動學生家庭節電，而節電成效也反映出辦理競賽和教育的效果。

獲得個人獎的公正國小李尚羽，節電率高達52.2％，她說明跟全家告知參加節電競賽，敦促夏天減少開冷氣的時間，晚上家人盡量同睡一房，冷氣共吹，逐步養成節電習慣。

文化國中莊楷崴則表示，父母將老舊冰箱與冷氣汰換成節能產品，燈泡也更換為LED，搭配隨手關燈、清理冷氣濾網等無成本的行動，從設備汰換及行為改變達到節能成效，3期累積節了2千多度電。

縣長林姿妙表示，畢旅基金大作戰為全國首例以畢旅基金為誘因進行家戶節能的競賽，依據台電網站公開資訊，2018年全台住宅部門用電較2017年正成長0.28％，

而這次競賽家戶達到平均節電率3.6％的成績，可見透過節電競賽的方式相互督促與節電獎勵誘因，確實可達到節電的風氣與成效。

為延續節電風氣，環保局長周錫福表示，2019年規劃放寬競賽對象，讓學校的師生可共同組隊參與節電競賽活動，且不限定於4至9年級即將畢業的學生，調整以「節能『源』夢大作戰」為主軸，讓學生自行組隊，將節約能源教育作為「源」頭，開啟另一個夢想。「節能源夢大作戰」競賽活動，預計於3月份開跑，競賽期間為6至11月，更多訊息可洽該局9907755#202詢問。