林堉璘宏泰教育文化公益基金　捐贈南部七縣市自動心肺復甦機

▲林堉璘宏泰教育文化公益基金，捐贈南部七縣市共25台自動心肺復甦機。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高品質心肺復甦術是到院前緊急救護重要的一環，不過像中南部縣市幅員遼闊，有時因救護勤務位處偏鄉，導致救護人員執行到院前緊急救護勤務時，費時甚多，林堉璘宏泰公益信託捐贈25台自動心肺復甦機（LUCAS）給南部七縣市，18日於台南市消防局舉行聯合捐贈儀式，盼成為救護人員最有力的後盾。

林堉璘宏泰公益信託2017年捐贈包含離島及空軍海鷗部隊在內等全台共157台自動心肺復甦機，至2018年底已讓14082位消防員接受相關教育訓練，機器使用次數也超過2000次，並讓766人次患者到院前恢復呼吸心跳。

有鑑於前述使用成效，林堉璘宏泰公益信託去年再度調查全國各縣市需求，再次捐贈100台自動心肺復甦機（LUCAS），而南部捐贈數量分別為台南市（10台）、高雄市（5台）、嘉義市（3台）、雲林縣（2台）、屏東縣（3台）、台東縣（1台）及澎湖縣（1台）等共25台，供南部七縣市執行到院前緊急救護使用。

林堉璘宏泰公益信託是宏泰企業機構創辦人林堉璘先生於104年所成立，成立的目的包括幫助有志學子、推廣教育，慈善救助及醫療研究等，除了捐贈自動心肺復甦機外，林堉璘宏泰公益信託成立至今在教育、醫療研究、急難救助等各方面已捐助超過新臺幣5億元；除了捐助，更重視定期追蹤效益，希望每一次都能捐在最需要幫助的地方。

林堉璘宏泰公益信託表示：「我們不會停下腳步，只要社會上還有我們關注的需求，就表示我們還有繼續付出的空間，只要能力所及，我們就會持續做對台灣好的事。」此次所捐贈自動心肺復甦機，將直接配置台南市、高雄市、嘉義市、雲林縣、屏東縣、台東縣及澎湖縣等單位，用於執行到院前緊急救護工作，期許能發揮更大的救護效能，提供更好的救護品質，以保障市民的生命財產安全。