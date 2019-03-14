提升海岸環境維護效率　桃園在地企業捐贈沙灘車

▲觀音工業區保富興等企業捐贈沙灘車提升海岸巡護隊環境維持效率（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市在地企業堡富興業、台清、錦美紙業等3家公司響應環保，14日捐贈2輛沙灘車與拖曳尾車、活動車庫配備給觀音樹林海岸巡護隊運用，將有助提升海岸環境維護效率，若試辦1個月後成效良好，將考慮讓各隊都配有沙灘車，也期盼能獲得更多企業的支持，公私部門協力合作，共同珍惜海洋環境。

▲鄭文燦也感謝企業捐助地方。（圖／桃園市政府提供）

主持捐贈儀式的鄭文燦市長表示，當前桃園沿海海漂垃圾相當多，目前11個海岸巡護隊皆持續投入淨灘護海的行列，主要任務為清除海漂垃圾及汙染事件通報，讓桃園的海岸線生態能夠獲得最大的保護。他強調，盡力維護海岸生態是市府長久以來努力的價值，而不論公私部門，若對海岸進行部分開發，也都必須按照海岸管理法等相關法律要求進行，針對所有開發行為，市府都會以高標準進行監督，讓桃園的海岸生態能夠永續發展。



鄭文燦說，桃園海岸生態四大亮點包括許厝港國家級濕地、草漯沙丘、新屋石滬及觀新藻礁。桃園沿海以大潭電廠為界，以南的觀新藻礁區目前保育良好，但由於藻礁易受重金屬的污染與海砂的影響，必須提高污染稽查頻率，市府在4年內已開罰超過2億，重大違規工廠也予以勒令停工停業，盡量防制可能的環境污染。