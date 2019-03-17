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親子

綠玫瑰：小小的欺負嘲弄就是霸凌！5招教孩子如何自保

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

我常說：「霸凌是由小小的欺負累積而成」。

促使這小小欺負動作的起因很多，可能是雙方有過節，可能是被害者形象或社會地位較弱勢，也有「我就是看他不順眼」這種毫無道理的藉口，但最多的是「尋找溫和，不太反抗的人當目標，聯合他人共同針對並採取行動，藉此凝聚團隊友誼，也壯大自己的聲勢。」簡單的說，就是利用欺負人這點，來替自己交朋友，或是獲取禮物及金錢。

但，無論是哪種情況導致霸凌事件出現，不管是言語羞辱、肢體毆打、金錢勒索、排擠冷暴力，天下沒有任何一個人，該受到這樣的對待，只有被害者本身可以關起門來檢討，外人不該以自己的價值觀與過往經驗，去臆測受害者「是不是做了什麼才被大家討厭」。

前幾天，我們到百貨公司的玩具樓層，買賣嘛，店家總是提供一些試玩品吸引孩子佇足，來到這個一體成形的玩具桌，桌邊延伸出4個位子，提供LEGO積木給孩子玩耍。

一開始，DA很專心在搭自己的花車，還問鄰座的小朋友：「姐姐要不要一起玩？」雖然馬上被回絕了，不過回絕很正常，大人該放孩子挑選自己的玩伴，他們有權利接受，也有權利拒絕，這是我給DA的教育。

隨著另一位小女孩離開，剩下兩個孩子，姑且用A、B代稱之，她們似乎是一起來的朋友，沒多久就開始捉弄小DA，她們竊竊私語說：「妳看她弄得好醜！」便站起來把剩下的共用積木清光，再約好由A女童將積木丟回中間凹陷的歸位處，B女童要馬上從另一頭把積木撈走，不讓DA拿到。

我蹲在桌邊跟DA一起玩，她們的行為我看在眼裡，但我不作聲，陪著DA一起玩，試圖轉移她的注意力，不讓DAHLIA落入她們的陷阱。A女童看DA沒注意到，就叫夥伴大力一點，一個積木被直接丟到DA這角落，我馬上大聲提醒DA：「謝謝姐姐跟妳分享！」DA傻傻地道謝。

大人的介入並沒有讓她倆停手，她們的動作越來越大，越來越刻意排擠DAHLIA，我就笑笑直說了：「小朋友，這是店家提供給大家的玩具，大家都可以玩，但妳喜歡別人玩的時候，故意不讓妳參加嗎？我們很謝謝妳剛剛分享，但妳現在這樣就不太好囉！」

此時，坐在離我們3步遠、臨時座位區的大人終於出聲（不說我還不知道她們的媽媽都在旁邊呢！）把孩子召回，要她們到別地方玩，一句話、一個點頭致意都沒有，毫不在意自己的孩子，捉弄了別人的孩子。

看似事情結束，但真的「是換個地方玩」就解決了嗎？

身為媽媽，孩子做出這樣欺負人的動作，竟然只有一句毫無教育意義「換個地方玩」難怪現在霸凌這麼嚴重，大人眼睜睜看孩子做出錯誤的行為，卻沒有好好指正跟向對方道歉，難怪孩子一臉嘻嘻哈哈，不當一回事！不教好自己的小孩，難道要留給社會跟法律來教嗎？

除了期待他們管好自己的小孩以外，為人父母，當然也擔心孩子會不會碰到這種小小的霸凌狀況，要如何提醒孩子分辨「自己被欺負了」，怎樣引導他們「擺脫這種惡人」，萬一真的碰到了，又該「如何調適心情」以下我來分享幾點心法。

1、平常碰到類似事件，立刻與孩子分享、討論，並溝通處理方式。

不管是電視新聞，還是在外面公園、親子館遇見類似狀況，我都會把DAHLIA叫過來，告訴她發生什麼事，提醒她遠離小霸王或霸凌事件，此時，不管DAHLIA是不是當事人，如果小霸王再對被害者有連續兩次的相似舉動，我就會高聲阻止，替受害小孩解圍。

為了避免小霸王父母不滿，我會特別注意用詞跟語氣，並且以最簡短的話，把我看到的情況敘述出來，也提醒其他家庭注意「這邊有鬧事的孩子」！

2、不喜歡就離開，不用隱忍給面子。

很多大人自己不夠敏感，明明孩子被惡整，他還要用一種懷疑的態度，問小孩：「你是不是想太多？」

我很反對大人用自己固有的思維來看事情，不去尊重孩子本身的感受，我們必須引導孩子，當他們覺得自己不開心，有一種「我是不是被欺負了」的疑惑，就應該要選擇相信自己，在衝突還沒有擴大之前，離開當下的互動跟環境。

3、學會拒絕、學會說不！

孩子對於惡作劇是沒有分寸的，有時候他們甚至會故意挑戰你的尺度，所以，我常跟孩子說：「當我說不、說不要，就請妳尊重我，停下動作！」這個方法，不但可以阻止他們惡整互動對象，也能培養孩子保護自己的意識。

4、明確告訴孩子，在外面發生什麼事情，都要回家講。

在教養照顧的路上，我們很難與孩子完全無話不談，尤其是在他們開始上學以後，明明沒什麼的事情，孩子也不見得願意跟父母分享，我認為這是人性，不用玻璃心，認為孩子刻意對我們隱瞞，但，必須讓他們知道「家裡若有什麼衝突，是我們之間的事，如果在外面碰到困難，一定要告訴家人，不要擔心爸媽知道後的反應。」

5、被欺負，不是你的錯！

很多時候，霸凌是沒有來由的，當孩子受到欺負，他們已經產生很大的傷口，此時，我們只要安靜陪伴，告訴他們，碰到這種事情，有時候就是對方單方面沒教養、幼稚不懂事而已，別把事發原因歸咎在孩子身上，讓他們知道：「被欺負，不是自己的錯。」

當他們有了親情陪伴，在修復自己情緒的路上，會更懂得如何應對這種事情，也才能避免重蹈覆轍，或引起更多悲劇的產生。

最後，提醒父母與孩子們，不管有什麼理由，任何人都不應該，對他人做出不友善的行為，也沒有人應該受到這樣的對待，小小的嘲笑、小小的惡作劇，都可能擴大成迫害一個人的終生陰影。

在這個以「惡搞」、「好笑」掛帥的數位時代裡，期待大家多有點警覺跟同理心，當任何一方對行為產生不願意或不愉快的感覺，就應該停止動作，父母必須時刻提醒，才能避免孩子成為霸凌事件的當事人。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教,霸凌

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