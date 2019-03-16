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親子

走！綠玫瑰帶孩子闖東京：如何找出最省錢的隱藏淡季

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（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

本文將用連載方式呈現，此為首篇。

出國一趟，每個家庭在意的點不同，上班族跟學生，最要緊的就是「有沒有假」，而我是專職接案，時間自由，女兒又還沒上小學，「彈性」成為出國最大利器，所以我把精力放在「找尋低消費機票跟旅館，且住宿要有基本品質」。

帶一個小孩，我出遊很在意「交通方便」、「行李輕省」，盤算了一下，櫻花季跟暑假是旅遊旺季，不但價格高昂，還到處都是人，入秋之後，我又怕天氣不穩定，尤其明年（2020年）由東京主辦奧運，到時那可不是我能花得起的消費啦！

好友搖滾東一直傳來各種廉航特價，看得我實在心癢癢，便定下心，把自己的需求整理出來：

一、去東京迪士尼。

我們此行的重頭戲就是迪士尼，因為剛下機的精神跟體力都比較好，於是我把迪士尼排在前面，免得之後無力遊玩。我跟女兒都是狂粉，購買連續入園門票會省一點，所以排了3天在迪士尼樂園，別以為去迪士尼一定花大錢，依照我過去經驗，如果能控制紀念品消費，一整天待在樂園裡，其實會比在東京街頭拼命購物來得低。

二、飯店要離車站或樂園很近！

去過日本的讀者一定知道，不出3天，一定走到「鐵腿」！所以我非常在意飯店的位置，是不是跟山手線的車站很近？有沒有電梯？（是的，東京還是有很多車站，只有樓梯，連電扶梯都沒有。）

再來，我寧願空間很小，也要找乾淨不老舊的住宿，但接受老飯店翻新，慶幸的是，山手線上還是有許多平價商務旅館，不但離車站超級近，一晚要價也不到2500元（新台幣）。

三、利用查房網站，找出被人忽略的淡季時間。

跟別人先訂機票不太一樣，我第一個動作是打開訂房網站，如：Agoda、Hotel.com、Booking.com，利用查價功能，找曾經住過、有意願再住的飯店，在一段時間、一段時間慢慢拉，終於給我找到一個超冷清時段，平常那間飯店，一個晚上至少4500元（新台幣），但那幾天，一晚都不到1700元。

得到這個寶貴的資訊後，我再去查其他飯店，哇！居然每間飯店，在那幾天都特別便宜，排除是什麼颱風季、公休日的可能以後，才開始找機票。

四、進出的機場很重要！

我的首選是松山到羽田，雙邊的市區機場，尤其羽田實在太方便、太直覺，近市區快、交通便宜，很適合產後理解力下降的我，成田雖然去過好幾次，但因為比較複雜，也好幾年沒出國，我反而變得沒什麼把握，可是，松山羽田不但沒有廉航，傳統航空也特別貴（因為方便嘛！）就以桃園到羽田為目標，桃園到成田次之，松山到羽田是夢想。

寫出這些大方向後，我開始找機票。

看更多焦糖綠玫瑰2019東京自由行的連載

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

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關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,旅遊,親子遊,出國,廉航,東京,機票

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