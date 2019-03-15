　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
親子

抱嬰坐博愛座　年輕媽被訓話：見老人不讓位，沒家教！

請按讚支持ETtoday新聞雲

（圖／焦糖綠玫瑰caramelgreen提供）

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「該不該取消博愛座？」是最近頗受青壯年世代關注的議題，昨天我親眼撞見，一位抱著小嬰兒的媽媽，因為坐在博愛座上，沒有讓位給老人家，而慘遭老太太在公車上大肆辱罵，我不禁想問問，難道博愛座正如老太太所言：「這就是老人座！」所以，不管有沒有需求，都要起身讓給年紀比較大的人坐嗎？

當公車行駛到地區醫院，總是會湧上一群老弱婦孺，我也是其中一個，想說短程就站一站，把位子讓給需要的人吧，便待在後門附近，一個靠安全門的位置，到了下一站，有位媽媽推著嬰兒車，階梯的高低差讓她卡住，旁邊的勇為哥一個箭步，替媽媽把推車拉了上來，正當我在為這一幕感到溫馨的時候，車的前頭傳出一陣叫囂聲…。

有位老太太，提著一包用紅白條紋塑膠袋裝的青菜，對著一位帶著小嬰兒的年輕媽媽大罵：「現在年輕人對長輩沒有禮貌，不尊重老人家！這是老人位，妳應該起來，小孩抱在手裡！」年輕媽媽雖然臉很臭，但仍平靜地回老太太：「妳有需求可以好好講，我抱著小孩，我也需要這個位子啊！」

旁邊的乘客趕緊打圓場，不但安撫還讓了一個位子給老太太，但老太太仍然一付得理不饒人的樣子，坐穩後還一直碎唸：「沒家教！沒禮貌！沒水準！」年輕媽媽臉色鐵青卻沒有回話，過3站後就下車了，但老太太繼續大聲對鄰座發表她的高見，即使那位乘客頻頻緩頰，說：「她也是帶小孩不方便啦！」

我說，老人家需要位子可以好好說，出了妳家大門，這種碎碎念、輩分勒索就有點過啦！

在台灣，博愛座制度行之有年，也培養出公民們的同理禮儀，現在見到老弱婦孺上車，就算不是坐區別明顯的博愛座，也常見有人樂意起身，將自己的位子讓給需要的人，依我所見，博愛座仍應該有所標示，少了這層提醒，想必沒幾年，大家就恢復博愛座實施前的樣子。

但，政府機關應該要加強宣導，博愛座是給「有顯性或隱性需求的人」坐，而不是以年齡來區分這個人該不該坐，舉些例子，月經來第2天快痛死的女性，可以坐！身高190公分因膝蓋受傷而開刀的運動員，可以坐！天生不顯肚的4個月孕婦，可以坐！

更重要的是，這些已經坐到博愛座的人，擁有讓不讓位的權力，沒有「你比我老、你病情比我嚴重」就該禮讓的事情，一切都是出於考量「我有沒有能力站穩」，再來選擇是否起身讓座，別說這樣會助長那些沒病沒痛卻刻意佔位的人，那是個人品德問題，他們到哪都是這種作風，就跟身體健朗的老人家，對著因為痛經正坐在博愛座上的女子謾罵，指其不讓座一樣。

博愛座是給有需求的人，當他有需求就有權利不讓座，讓位人的善良不是義務。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格

ET快訊
吃蕉配水10天爆鏟3公斤！營養師激推「2黃金時間」效果更棒
韓國瑜來了！3萬人助攻鄭世維　超壯觀「國旗海」飄揚三重

關鍵字：焦糖綠玫瑰,caramelgreen,親子,育兒,教養,教育,親子活動,身教,博愛座,情緒勒索

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 親子最新 全站最新

虐兒洩憤拍片當武器　綠玫瑰：請扶蘆洲媽媽一把！

肉圓沒加辣翻版！綠玫瑰回憶：「媽媽白飯添太多就被揍」

遇人夫網交嫩妹　她糾結：該拆穿這新好男人的面具嗎？

4歲教養黑暗期　媽媽暴哭：聽到孩子聲音就會焦慮

最愛麵店突然歇業　4歲女傻問：我住院沒去就倒了？

必看！戀童性侵不會嫌孩子小　父母要有這些警覺

4歲女見銅雕喊被詛咒　綠玫瑰：用神鬼來教小孩要注意

抱嬰坐博愛座　年輕媽被訓話：見老人不讓位，沒家教！

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

鄧超指甲「被4歲女兒惡搞」　 一看成果崩潰：能放過我嗎！

任容萱約會185cm男模　認了：跟我的理想型很接近

台中嬤出門買菜...迷路好幾個小時　太累惹！瞬間「斷線」倚著員警睡去

鄭俊英現身警廳！　 道歉音量極小：我會誠實接受警方調查

木村光希英文流利對答！　 大秀媽媽送的出道戒指

抱嬰坐博愛座　年輕媽被訓話：見老人不讓位，沒家教！

中職／羅嘉仁測試變化球連投4保送　陳連宏：時好時壞

國民黨8月正式提名總統參選人　吳敦義：不排除徵召

淡大女離奇溺斃溝渠案　同行少年昏睡3天醒來說全忘了

鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？

中職／回先發找回控制力！林晨樺：總是要突破

壽星Bo妞與咘咘搶扮人魚公主　PK頂上髮飾

生理期沒來也會脹奶！8乳房徵兆小心...運動太激烈啦

彰化立委補選黃振彥選前之夜　陳其邁、林佳龍站台

亞青少田徑／盛尹辰三級跳遠15公尺15　逆勢奪金轉項僅一年

大甲鎮瀾宮4月7日起駕　顏清標熱鬧開鑼「媽祖文化節」開始

親子熱門新聞

抱嬰坐博愛座遭諷：不讓位沒家教

寶寶睡覺愛舉小手投降　原因超萌..

寶寶為何愛盯著媽媽看？原因真萌

孩得流感　傻媽：能少隔離幾天嗎

婆婆：生女兒送人　兒：讓妳沒孫

大哥搞上二嫂　網：快找失蹤二哥

不讓寶寶吃手　你在阻止他變聰明

餵奶非拚酒！寶寶吐奶是「餵太快

神奇胎內記憶！兒子吐露投胎過程

新手媽媽血淚告白　勸世文掀論戰

婆婆嫌粽子難吃　她：您媽媽包的

寶寶喝奶　要注意這4點

婆婆包下媳婦零用錢又罵「浪費」

判斷寶寶冷不冷　不是摸小手而是..

更多熱門

相關新聞

為什麼我們沒辦法維持跟孩子的協議？

如果大人過於一廂情願，又罔顧現實，做了超過孩子能力基準線許多的約定或協議，而孩子對自我的認知又有限，所以滿口答應，到時候自然容易毀約。

全班幫尷尬弟慶生　他石化30秒

手機意義不明「腿庫照」引爆媽媽共鳴！

音樂教師逼學生喊口號　教育部：違反教育中立

新竹住宅博覽會 3月22日開跑

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

李宗泫「伸手碰觸女偶像」全都錄

「想念大OO」老公床戰閨蜜10年↑對話曝光

媽祖衝進告別式！停4分送老信徒阿嬤

吵架轉頭走　正妹花博公園遭惡狼逼吹樂器

感情不順！七爺曝她前世種惡因

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

女星35分鐘淫片瘋傳！媽崩潰留遺書

BIGBANG入伍前最擔心勝利！「我們無法保護你」

李宗泫全認了！看過鄭俊英淫片「要女人玩」

老公跟20歲妹跑！人妻298字告白被網讚翻

勝利開趴驚見台3大咖男神　包廂狂歡照流出

14歲國中生帶女友私奔！被逮才知她28歲

貧乳錯了嗎？她搭機穿這樣被請下飛機

年輕醫墜樓亡　告別式僅1同仁參加

更多

最夯影音

更多

阿嬤裝嫩妹「魔性笑聲」玩交友APP　唸出阿彌陀佛...對方嚇得秒掛斷！

跳針萌娃1數到5堅決「沒有4」老爸無奈崩潰：我是數學老師

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

林柏宏原音重現東方炻　和朱丫頭約好下下輩子...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面