抱嬰坐博愛座　年輕媽被訓話：見老人不讓位，沒家教！

文／焦糖綠玫瑰 caramelgreen

「該不該取消博愛座？」是最近頗受青壯年世代關注的議題，昨天我親眼撞見，一位抱著小嬰兒的媽媽，因為坐在博愛座上，沒有讓位給老人家，而慘遭老太太在公車上大肆辱罵，我不禁想問問，難道博愛座正如老太太所言：「這就是老人座！」所以，不管有沒有需求，都要起身讓給年紀比較大的人坐嗎？

當公車行駛到地區醫院，總是會湧上一群老弱婦孺，我也是其中一個，想說短程就站一站，把位子讓給需要的人吧，便待在後門附近，一個靠安全門的位置，到了下一站，有位媽媽推著嬰兒車，階梯的高低差讓她卡住，旁邊的勇為哥一個箭步，替媽媽把推車拉了上來，正當我在為這一幕感到溫馨的時候，車的前頭傳出一陣叫囂聲…。

有位老太太，提著一包用紅白條紋塑膠袋裝的青菜，對著一位帶著小嬰兒的年輕媽媽大罵：「現在年輕人對長輩沒有禮貌，不尊重老人家！這是老人位，妳應該起來，小孩抱在手裡！」年輕媽媽雖然臉很臭，但仍平靜地回老太太：「妳有需求可以好好講，我抱著小孩，我也需要這個位子啊！」

旁邊的乘客趕緊打圓場，不但安撫還讓了一個位子給老太太，但老太太仍然一付得理不饒人的樣子，坐穩後還一直碎唸：「沒家教！沒禮貌！沒水準！」年輕媽媽臉色鐵青卻沒有回話，過3站後就下車了，但老太太繼續大聲對鄰座發表她的高見，即使那位乘客頻頻緩頰，說：「她也是帶小孩不方便啦！」

我說，老人家需要位子可以好好說，出了妳家大門，這種碎碎念、輩分勒索就有點過啦！

在台灣，博愛座制度行之有年，也培養出公民們的同理禮儀，現在見到老弱婦孺上車，就算不是坐區別明顯的博愛座，也常見有人樂意起身，將自己的位子讓給需要的人，依我所見，博愛座仍應該有所標示，少了這層提醒，想必沒幾年，大家就恢復博愛座實施前的樣子。

但，政府機關應該要加強宣導，博愛座是給「有顯性或隱性需求的人」坐，而不是以年齡來區分這個人該不該坐，舉些例子，月經來第2天快痛死的女性，可以坐！身高190公分因膝蓋受傷而開刀的運動員，可以坐！天生不顯肚的4個月孕婦，可以坐！

更重要的是，這些已經坐到博愛座的人，擁有讓不讓位的權力，沒有「你比我老、你病情比我嚴重」就該禮讓的事情，一切都是出於考量「我有沒有能力站穩」，再來選擇是否起身讓座，別說這樣會助長那些沒病沒痛卻刻意佔位的人，那是個人品德問題，他們到哪都是這種作風，就跟身體健朗的老人家，對著因為痛經正坐在博愛座上的女子謾罵，指其不讓座一樣。

博愛座是給有需求的人，當他有需求就有權利不讓座，讓位人的善良不是義務。

★ 我是不婚媽媽「焦糖綠玫瑰」，唱片線記者出身，現職網路專欄作家。從小在傳統菁英教育之下成長，心思細膩敏感的我，如何邊工作、邊教養那精力旺盛的牡羊女兒DAHLIA呢？期待與您分享我的堅持：「焦糖綠玫瑰caramelgreen」粉絲團、「焦糖綠。玫瑰caramelgreen」部落格。